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王毅痛批美國 已失去理智 哪還有大國的樣子

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸國務委員兼外長王毅。路透
大陸國務委員兼外長王毅。路透

中共外交部網站18日公布，大陸國務委員兼外長王毅17日與俄羅斯外長拉夫羅夫通電話時，痛批美國赤裸裸奉行本國優先政策，哪裡還有大國應有的樣子。王毅並稱，中方不會被美國少數反華勢力帶節奏，但將堅定捍衛自身正當利益與尊嚴。

根據中共外交部發布的新聞稿，王毅告訴拉夫羅夫，兩國元首的戰略引領是中俄關係的最大政治優勢。上周，俄羅斯順利通過全民公投後，兩國元首再次通話，確認繼續相互堅定支持，強調把中俄關係作為各自國家的外交優先方向。雙方要進一步落實兩國元首共識，保持各層級交往勢頭，深化抗疫和務實合作，加強在重大國際地區事務中的戰略協作。

王毅隨後就表示，「美方赤裸裸奉行本國優先政策，把利己主義、單邊主義、霸凌主義推行到極致，哪裡還有大國應有的樣子。美方轉嫁自身責任，借疫情對他國抹黑、甩鍋，無所不用其極，甚至在國際關係中製造熱點和對抗，已經失去了理智、道德和信用。」

王毅指出，美方在對華政策上重拾臭名昭著的「麥卡錫主義」和早已過時的「冷戰思維」，蓄意挑起意識形態對立，突破了國際法和國際關係基本準則的底線。中方不會被美國少數反華勢力帶節奏，但將堅定捍衛自身正當利益與尊嚴。

王毅還說，中俄作為負責任大國，不僅要把雙邊關係持續推向更高水平，也要同所有秉持客觀公正立場的國家一道，反對任何破壞國際秩序和違背歷史潮流的行為，共同維護好世界和平穩定，維護好國際公平正義，維護好全球進步發展。

拉夫羅夫則表示，俄方願以兩國元首共識為引領，支持在疫情防控常態化背景下加強俄中務實合作，推進歐亞經濟聯盟與「一帶一路」建設對接。

拉夫羅夫稱，俄中作為安理會常任理事國和負責任大國，應進一步密切在國際事務中協調配合，維護國際法和兩國共同利益。他也指責，美方一貫信奉「美國例外」、唯我獨尊，近來更是撕去偽裝，毫不掩飾，動輒威脅或揮舞制裁大棒。俄方反對在國際事務中實行單邊主義的作法。

新聞稿指出，雙方還就安理會五常峰會、維護國際戰略穩定、地區局勢演變以及共同關心的國際熱點問題深入交換了意見。

王毅 俄羅斯 疫情

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