劉結一中山論壇致詞 強調一中原則，未提九二共識

大陸國台辦主任劉結一17日晚間表示，堅持「一個中國原則」是兩岸關係和平發展的政治基礎，堅決遏阻台獨分裂挑釁，台灣同胞切身利益才能得到根本保障，台灣才能有光明未來。

新華社報導，第四屆海峽兩岸中山論壇17日晚間在廣東省中山市開幕，劉結一在視迅連線致詞時做上述表示。根據尋華社發稿內容，劉結一沒有提及九二共識。

報導稱，本屆中山論壇是新冠肺炎疫情發生以來，在大陸舉辦的最大規模兩岸交流活動，以線上線下相結合的方式進行，兩岸及港澳有2,000多名各界人士受邀參加。

劉結一表示，堅持一個中國原則是兩岸關係和平發展的政治基礎，堅決遏阻台獨分裂挑釁，廣大台灣同胞切身利益才能得到根本保障，台灣才能有光明未來。

他說，兩岸同胞交流合作任何力量都無法阻擋，深化融合發展是新時代造福兩岸同胞的重要途徑。在中華民族克難前行、昂首闊步邁向偉大復興的歷史關頭，兩岸同胞要立足新時代，同心協力，共同譜寫民族復興、國家統一新篇章。

國民黨前主席洪秀柱透過視訊致辭時，再次強調兩岸共同弘揚中山精神，堅持九二共識。她說，兩岸是一家，未來必須也必然走向統一。在兩岸政策上，她一貫主張兩岸應深化九二共識，共同追求和平發展。九二共識重要的內涵就是一個中國原則，且兩岸追求統一。

親赴現場的新黨榮譽主席郁慕明說，如今台灣的政治環境中，或許有種種的限制。有人會建議他不要來參會了，因為擔心回台灣會有麻煩。他表示，台灣的每一個人都要看著孫中山先生宣誓，因此，這次來參加中山論壇不會有任何風險，可以坦蕩地回台灣，「反滲透法」對此行不會有任何威脅。

大陸全國台企聯會長李政宏表示，今年今年台商一起來、融入大灣區的主題活動，再一次向廣大台商發出真誠的邀請。全國台企聯將以這次的主題作為契機，加強與廣東省中山市的各地各級政府的聯繫合作，引領廣大的台商和台資企業積極參與粵港澳大灣區的建設，再接再厲，持續發展，為促進兩岸經濟社會的融合發展作出新的貢獻。