93%大陸人滿意中共政府？一文看懂哈佛研究5大要點

美國哈佛大學肯尼迪政府學院阿什民主治理與創新中心上周三（7月8日）發布最新研究《理解中共韌性：中國民意長期調查》，顯示2016年中國人民對中共政府的滿意度高達93.1%，創2003年該調查進行以來新高。

中國官媒央視上周四（7月9日）對報告作出超過一分鐘的報導。外交部發言人華春瑩也引述此研究，稱這證明了中國共產黨代表絕大多數中國人民的利益丶為中國人民服務，因此中國才能在近十幾年來成為世界第二大經濟體的大國。

詳看該份研究報告，是由三位學者坎寧安（Edward Cunningham）、薩赫（Tony Saich）、圖列爾（Jesse Turiel）共同撰寫，團隊於2003年至2016年間在中國進行8次調查，面對面訪問超過3.1萬名城鄉居民，了解他們對中央政府丶地方政府丶環境保護等方面的滿意度。

調查發現自2003年以來，中國人中央和地方政府的滿意度幾乎全面提高，普遍認為當局管治能力和效率超過以往。德國之聲梳理出報告中值得關注的五點。

1.民眾更滿意中央還是地方？

在美國等民主國家，民眾對地方政府的滿意度往往比中央政府高，但中國的情況完全相反。

在2003年，對中央政府表示滿意的居民有86.1%、不滿意有8.9%；對地方政府表示滿意的有44%、不滿意有52%。

到了2016年，民眾對地方政府的滿意度顯著提升，有70%人滿意，26%不滿意，但滿意度仍然較中央政府低。

2.為何農村居民更滿意政府？

上世紀80年代末，鄧小平推動改革開放，主張「先讓一部分人富起來」，財富集中在中國東部遠海地區，城鄉差距巨大。

外界設想農村居民對政府的滿意度會較低，但調查結果顯示，內陸地區的低收入人群對政府的滿意度，相對城市、高收入的居民更高。

報告指出，2003年胡溫上台後，中央政府投入更多資源給地方扶持農村人口，2005年只有32%農村人口有基本醫療保險，這個比例到2011年升至82.8%，養老保險比例也從36.8%升至71.3%。

調查數據顯示，地方投入越多資源在教育、醫療、福利和道路基建，居民的滿意度就越高。這反映了中國人對政府的滿意度，與政府提供的好處和服務有直接關系。

3.習近平反貪運動有效嗎？

儘管中國人普遍滿意政府的表現，但對某些特定議題還是有很強烈意見，例如是官員貪污。

從2003年到2011年，該調查20個衡量地方政府表現的指標中，反腐一直名列最後，平均值只有2.38，和倒數第二的創造就業（2.52）有相當的差距。

調查從2007年起更細致地了解民眾對反腐的看法，2009年認為政府反腐工作好和差的比例約一半一半，到了2011年，只有35.5%受訪民眾認為好，有58.1%認為差。同一時間，2009年至2011年間，認為中國官員清廉的受訪民眾比例，從42.7%掉到35.4。

研究團隊認為，這個跌勢是因為中國在胡溫當政後期發生了多宗重大貪腐事件，包括2011年溫州動車追尾事故、中國紅十字會郭美美醜聞等，這些新聞在微博上熱炒，導致民眾對政府反貪工作呈負面觀感。

2012年習近平上台後大力打貪，拘捕超過120名黨內高層官員，雖然國內外懷疑他反腐的目的是整肅政敵，但這場運動確實提高了民眾對政府的滿意度。

2011年僅35.5%受訪者滿意政府的反貪工作，這個數字到2016年升至71.5%。認為中國官員清廉的比例，從2011年的35.4%，增至2015的44.2%，2016年更錄得65.3%。

4.污染問題會否引發抗議？

中國過去幾十年高速發展經濟，代價是環境污染，這也是中國人最不滿的部分。

根據該研究的2016年調查結果，中國人認為最嚴重的污染問題，依次為空氣污染（34%）、食品安全（19%）、氣候變化（16%）和水污染（12%）。其中城市居民最不滿空氣污染，農村居民最不滿水污染。

值得注意的是，多達75%受訪民眾認為有氣候變化且是人為造成的，有70%的人支持全國性徵收碳排放稅，這個比例較美國高。

既然中國人如此關注污染問題，這會否引發民眾示威抗議丶動搖政權的合法性？調查顯示，只有一成受訪民眾曾就空氣污染問題向當局投訴或情願。不過，若空氣污染直接危害到自己及家人的健康，則有30%民眾表示會投訴或抗議。

5.何事會動搖政權合法性？

報告的結論指出，中國人對政府滿意度的回應，不論是正面還是負面，都是基於生活上的實質變化。

因此研究團隊認為，若經濟增長減慢和環境污染問題持續，將成為動搖政權合法性的因素。

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