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【今日精摘】監院人事闖關通過╱再增2例境外移入

羅冠聰與末代港督會面 稱為香港民主努力

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
前香港眾志創黨主席羅冠聰（右）與英國前港督彭定康（左）的合照。圖／取自羅冠聰fb
前香港眾志創黨主席羅冠聰（右）與英國前港督彭定康（左）的合照。圖／取自羅冠聰fb

香港眾志創黨主席羅冠聰昨日晚間在臉書上傳與英國前港督彭定康的合照。羅冠聰並稱，香港人感謝彭定康，「我們都在各自的崗位上，為香港、民主努力。」

這則貼文未提及與彭定康見面的日期，羅冠聰稱，「我經常告誡自己，世界之大，學識之闊，在改變世界的路上，總有更多事情需要學習。能夠遇到很多睿智的前輩，並得到他們的鼓勵和分享，我是相當感恩的。」

他說，「也許我能代很多香港人講一句：感謝你，最後一任港督。相比現時的官員，很多人懷念你的學識、胸襟、遠見。我們都在各自的崗位上，為香港、民主努力。」

羅冠聰此前表示，他人在英國，公開行蹤的原因是要向中共表示，他會繼續香港抗爭運動的國際線工作，繼續講出真相。

香港 彭定康 英國

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