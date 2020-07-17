限制中共黨員旅美？陸外交部：公然與14億中國人作對

針對有報導稱，美國政府考慮對所有中共黨員及其家屬實施旅行限制，大陸外交部發言人華春瑩17日在例行記者會上表示，若報導屬實，那麽美方無疑是公然地選擇與14億中國人民作對，公然站到占世界五分之一人口的中國人民的對立面。

華春瑩說，她注意到這一報導在中國民眾當中引發了非常大的反應，注意到很多大陸民眾在網上留言說：「我是共產黨員」、「我是少先隊員」；還有民眾說，「美國現在這個樣子，請我去我也不去」。她指出，網上有很多這樣的評論。

華春瑩稱，現在美國官方還沒有人出來澄清這是不是「fake news」（假新聞）。但如果這個報導屬實，那麽美方無疑是公然地選擇與14億中國人民作對，公然站到占世界五分之一人口的中國人民的對立面。這是完全違背中美兩國人民的意願和21世紀的潮流的。

華春瑩指出，他們口口聲聲說「中國共產黨......」，他們應該知道中國共產黨的領導是中國特色社會主義最本質的特徵。正是在中國共產黨的領導下，中國人民贏得了獨立、自由和解放，而且在國家建設和發展進程中不斷取得偉大成就。

華春瑩稱，她前一天也講了，實踐已經證明，中國特色社會主義道路不僅讓中國14億人民擺脫了貧困、落後，也再次讓中華民族為人類進步事業作出了重大貢獻。任何國家、任何人、任何勢力都沒有任何資格否定中國人民選擇的、已經被實踐證明是正確的道路，也沒有任何能力阻擋中國繼續堅定不移地沿著中國特色社會主義道路前進。

「至於美國是選擇開放包容，還是選擇關閉大門、自我孤立，我想這是應該由美國人民和美國政府做出的選擇。我想世界都在拭目以待。」