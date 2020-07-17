傳我駐港代理代表返台 陸委會再籲港方

我駐港代表盧長水已有2年無法到港赴任，現傳出駐港辦事處代理處長高銘村已於昨日返台。對於高銘村是否已返台，以及我駐港機構由誰主持工作？陸委會今日僅回應，港府應保障我駐港機構不受任何政治干擾，盼雙方回到既有的共識基礎處理相關事宜。

陸委會主委陳明通昨日指出，盧長水無法赴任與港府開的政治條件有關。據指出，這個政治條件是港府依據「錢七條」提出的「一中原則」之下的台港交流指導原則，要求我駐港代表簽署一份「一中原則同意書」。

消息指出，高銘村也於昨日返台，因其簽證到期，在沒有簽署「一中同意書」的情況下，未獲香港續發簽證而不得不離任。

對於高銘村是否返台，以及現在的駐港機構是由誰主持工作？陸委會今日未正面回應，僅再度重申，我駐港機構是經過台港政府協商並換文同意設立的，港方應依雙方協議保障該機構不受任何政治干擾，且不應在雙方同意的規範外，設置不必要的障礙，希能回到雙方既有的共識基礎處理相關事宜，共同維繫台港正常交流及雙方民眾的權益。