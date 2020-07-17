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美國擬禁止中共黨員入境 胡錫進：牽連半個中國

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸環球時報總編輯胡錫進。圖／取自彭博資料照
大陸環球時報總編輯胡錫進。圖／取自彭博資料照

傳美國總統川普計畫全面禁止中共黨員及其家人入境美國，大陸環球時報總編胡錫進今日對此有感而發，稱中共黨員加上其親屬占了半個中國社會，主張把中共從中國和中國人民中間摘出來，並對之進行精準打擊，這是美國少數執政精英的幻想和蠱惑。

美國紐約時報報導，川普擬計畫全面禁止中國共產黨黨員及其家人入境美國，估計至少涉及2.7億人。胡錫進17日發布一則微博貼文，名為「今天就給美國人上一課，中國共產黨是誰」，該文並轉載到環球網。

胡錫進指出，中共有9,300萬黨員，只算配偶、孩子與父母加起來至少有3億人，這個數目與美國總人口相當，若再加上岳父母、兄弟姊妹與他們的家人，約有半個中國人口要包含進去。

胡錫進接著說，中共長期執政，所以大陸各地各部門的主要官員大部分都是中共黨員，但中高級的黨員幹部畢竟只是中共黨員中的很一小部分，絕大部分中共黨員都生活、工作在基層，身處普通民眾中間，他們自己就是老百姓。

因此他表示，主張把中共從中國和中國人民中間摘出來，並對之進行精準打擊，這是美國少數執政精英的幻想和蠱惑，更稱與所有中共黨員作對，毫無疑問就是與大陸人民作對。

胡錫進表示，川普政府與中共為敵，這是要在兩個國家和兩國人民之間播種深仇大恨，讓雙方的鬥爭不再是利益之爭，而變成根本的對抗。

中共 胡錫進 川普

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