北京制裁洛克希德 稀土斷供成焦點

世界日報 / 中國新聞組／北京17日電
從洛克希德．馬丁的F-35聯合攻擊戰鬥機到導彈，激光瞄準設備的關鍵部件都需要稀土材料。路透
從洛克希德．馬丁的F-35聯合攻擊戰鬥機到導彈，激光瞄準設備的關鍵部件都需要稀土材料。路透

美國對台軍售引發中國大陸制裁，美國軍火商可能要面對中國的「撒手」——稀土斷供。分析說，中美對抗波及到高端軍工和民用產品的供應鏈。在中美貿易關係緊張之際，稀土供應備受關注，中國日前宣布今年將續限稀土開採控制指標為14萬噸。

BBC報導，中國14日宣布正式對美國的軍工企業「洛克希德·馬丁」（Lockheed Martin）實行制裁，就該公司參加美國對台灣出售軍火作出報復。

環球時報報導，中國的制裁可能包括切斷包括稀土在內的材料供應，限制洛克希德馬丁的材料供應商在中國的業務。

據報導，中國WTO研究會常務理事何偉文說，洛克希德馬丁是中美貿易戰開始以來第一個受到中國直接制裁的美國公司。他說，除了具體的制裁措施，中國以此作出政治姿態，表明美國「不能隨心所欲地對付中國」。

中國航空業專家、《航空知識》雜誌主編王亞男指出，洛克希德馬丁是美國製造高端武器裝備的軍工企業，同中國並沒有太多直接的商業來往。

但他認為中國可能限制洛克希德馬丁的供應鏈，因為洛克希德馬丁不可避免地要通過供應商從中國進口各種非金屬，金屬以及稀土等材料。

華爾街日報報導，美國地平線諮詢公司（Horizon Advisory）的創始人皮卡西克（Nathan Picarsic）日前稱，中國將控制稀土行業作為不戰而勝的利器。

京續限稀土開採 總額14萬噸

明報報導，自然資源部與工信部6月30日下發通知，今年繼續對稀土礦和鎢礦控制開採總量，本年度全國稀土礦開採總量控制指標為14萬噸，較去年增長6.1%，鎢礦的指標為10.5萬噸。

通知指出，在2020年度全國稀土礦開採總量控制指標中，岩礦型稀土礦（以輕稀土為主）為12.085萬噸，離子型稀土礦（以中重稀土為主）為1.915萬噸；在鎢礦方面，主採指標為7.815萬噸，綜合利用指標為2.685萬噸。2019年度中國稀土礦開採總量控制指標則為13.2萬噸。通知提到，稀土礦指標應集中下達給6家稀土集團下屬礦山企業。

路透報導，在中美貿易關係緊張之時，稀土備受關注，因美國稀土供應很大程度上依賴中國。美國共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）早前提出立法議案，透過對礦業開發商以及購買其產品的製造商提供稅費減免，以幫助重振美國稀土產業。

中國制裁美國軍火商，稀土斷供成為焦點。圖／新華社
中國制裁美國軍火商，稀土斷供成為焦點。圖／新華社

稀土 國軍

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