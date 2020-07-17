華春瑩5分鐘細數…美國38年退出哪些「群」？

世界日報 / 中國新聞組／北京17日電
大陸外交部發言人華春瑩。美聯社
大陸外交部發言人華春瑩。美聯社

世界衛生組織（WHO）。圖／新華社
世界衛生組織（WHO）。圖／新華社

美國國務卿龐培歐近日抨擊中國不遵守巴黎協定並在南海搞軍事化。對此，外交部發言人華春瑩16日指龐培歐「抹黑」說謊，並就中國違反國際法或國際條約的問題反擊，以5分鐘列舉這幾年美國退出的17個「群」。

北京青年報報導，華春瑩表示，1982年，美國為維護其海洋霸權利益，拒不簽署它曾力推的《聯合國海洋法公約》，至今未加入。

據報導，1984年，美國不滿其文化控制權逐步被發展中國家削弱，正式退出聯合國教科文組織。2003年雖重返，但2017年因為所謂的節省資金、敦促改革，再次退出。

1985年，美國因遭到尼加拉瓜申訴其武裝干涉侵犯主權，宣布退出聯合國國際法庭，拒不接受其強制執法權。

1995年，美國宣稱因「國內預算困難」，退出聯合國工業發展組織並拒交拖欠會費。

2001年，美國拒絕簽署《京都議定書》；同年又退出聯合國反對種族主義大會及美蘇1972年簽署的《反彈道導彈條約》。

2002年，美國退出《國際刑事法院規約》。

2017年，因認為多邊貿易協定不符合美國最佳利益，有礙於美政府「美國優先」政策，退出跨太平洋夥伴關係協定（TPP）；同年退出《巴黎協定》、《全球移民協議》。

2018年，美國退出《關於伊朗核計畫的全面協議》；同年，退出人權理事會並退出涉及國際法院管轄問題的《維也納外交關係公約關於強制解決爭端之任擇議定書》。

2019年，為不受束縛地發展中短程導彈力量，美國宣布退出《中導條約》。

2020年，美國從5月22日啟動退出《開放天空條約》的步驟。同年又退出世界衛生組織（WHO）。但美國目前還拖欠超過2億美元的會費，會不會繳清再退出？

報導引述華春瑩表示，「如果美方想指責別人不遵守國際法和聯合國的各種條約，它應該首先想一想自己一言不合就各種的毀約退群，對國際法合則用，不合則棄，反映出了這種赤裸裸的霸權主義和雙重標準，是非常的虛偽。」

聯合國 巴黎協定 華春瑩

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