香港疫情攀升 深圳口岸稱人流湧入壓力驟增

香港最近出現新一輪2019冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，深圳特區報與部分港媒今天引述深圳邊檢人員受訪時表示，有港人為此過境避疫，令當地口岸壓力驟增。

報導稱，近來經深圳灣入境深圳的旅客的日流量達3000人次左右，相比前段時間日均入境300人，人數明顯增加。目前深圳灣口岸入境壓力比較大，深圳的隔離酒店也是超負荷運作。

報導引述深圳灣口岸現場指揮部指揮長、南山區應急管理局四級調研員彭耀玖說，深圳方面已把部分入境者分流到東莞接受隔離。

深圳目前仍對經深圳口岸入境的旅客實施集中隔離醫學觀察14天的政策。

對於香港疫情攀升，廣東省收緊從香港入境的防疫規定，要求入境者要提供3日內核酸檢測呈陰性證明；新措施今早10時實施。