美領館辦「黑人命也是命」講座 環時：輸出政治運動

美國明天將在中國非裔人口最多的廣州市舉辦「黑人命也是命」沙龍講座，此舉被中共官媒環球時報批評為「輸出政治運動」，並反譏美方應該改在白宮橢圓形辦公室舉行。

美國駐中國大使館微信公眾號15日宣布，駐廣州總領事館將在18日下午2時30分舉辦「黑人命也是命，不僅是熱詞口號」沙龍講座。

發文稱，在過去一個月的新聞和社交網媒裡，一個熱詞幾乎無處不在－Black Lives Matter（黑人命也是命）。除了這個口號之外，Black Lives Matter運動有什麼更深層的意義呢？為此，他們邀請美國教育者、運動參與者包伊德（Jason Boyd）和帕蒂（AlexisPartee）分享，深入了解和討論「黑人命也是命」的民權運動以及其組織。

廣州是大陸非洲裔人口最多的城市。今年4月，廣州境外移入疫情（2019冠狀病毒疾病）升高，頻傳非裔人士在當地遭到警察及民眾的歧視對待，一度引發奈及利亞等非洲國家抗議的外交風波。

對此，環球時報16日報導直指美國領事館此舉是跑到廣州「輸出政治運動」搞事情。

報導稱，Black Lives Matter相關運動引發美國國內巨大爭議時，白宮從上到下都在「拒絕」這句標語。美國駐中使館口中「幾乎無處不在的熱詞」，事實上遲遲未出現在受到川普政府正面認可詞彙的清單中。

環時引述多家美媒報導指出，川普7月批評BlackLives Matter運動是「仇恨的象徵」；美國副總統彭斯也曾說自己不支持該運動；國務卿蓬佩奧在很大程度上也對此事保持沈默。

環時的報導並稱，今年4月，美國國務院發言人「信口雌黃」稱，廣東等地在疫情防控過程中出現了針對非洲人的歧視性做法。對此，中國外交部發言人趙立堅曾批評美方妄言聳聽，挑撥是非，同時奉勸美方還是把精力放在本國疫情防控上，企圖藉機挑撥中非友好關係不可能得逞。

報導最後反譏，最適合舉行「黑人命也是命」沙龍講座的場所，應該是白宮橢圓形辦公室。