港警持搜查令 調查香港理工大學去年一宗襲警事件

香港理工大學去年在校園內爆發激烈的反送中運動衝突，理大學生會昨日晚間表示，港警於今日上午8時，手持搜查令搜查理工大學，稱是與調查一例暴動罪有關。而有消息指出，調查的是一件港警中箭事故。

據香港理工大學學生會臉書專頁的一則貼文表示，香港理工大學學生會收到通知，警方將於7月17日早上8時，手持搜查令，搜查香港理工大學校園範圍。警方聲稱該手令是用以調查一宗暴動罪，據知與當日理大事件中發生的事情有關。

據港媒星島日報報導指出，據消息指出，港警主要調查去年理大衝突中，有警員被箭射傷的事故。當時一名媒體聯絡隊警員在下午約2點在距離理工大學近30公尺處，被箭射中左小腿，送往廣華醫院，時任警察公共關係科總警司謝振中其後到醫院了解情況。