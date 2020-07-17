新聞幕後：台港官方不能說的秘密 被阿通師戳破了

台港官方多年來不能說的秘密，被陸委會主委陳明通在16日舉行的記者會上戳破了。

起因是我駐港代表盧長水因港府未核發工作簽證，至今已逾2年無法到任。陳明通答覆記者詢問時透露，原因是港方增加額外的「政治條件」。

其實這個所謂的政治條件，就是港府依據「錢七條」提出的「一中原則」之下的台港交流指導原則，要求我駐港代表簽署一份「一中原則同意書」，官方對這份同意書並沒有標準的稱呼，因此也有人稱為切結書或承諾書。

港府要求我方官員赴任前簽同意書，早已是多年來港府對待台灣官方派駐香港人員的「潛規則」，包括陸委會官員及熟悉台港交流的人士，甚至媒體記者都知道，但不能講，原因之一是這個潛規則沒有見諸於台港官方的任何文件上；其次是「一中同意書」的文字內容一旦曝光，雙方的斡旋空間將受到各方壓力，不管是人員派駐、實質交流都會受到影響。

這個潛規則雖然早在扁政府時代就已經開始執行，但在實務上，究竟有沒有人簽下去？消息來源指出，其實根本沒有人簽過，因為萬一文件被有心人曝光，事情就嚴重了，馬政府時期台港關係回暖，港府也沒有硬要我方簽。

但如果是這樣，港府難不成是在玩假的？

曾經駐港的人士對此表示，過去大多是在溝通斡旋之後，港府改以口頭方式「告知」當事人在港期間不得從事違反一中原則的活動，然後就會發出工作簽證，因此還是有通融和彈性空間。

但為何蔡政府指派的駐港代表至今無法到任？據指出，真正原因是港府收緊了過去的彈性空間，除了對「一中同意書」的文字內容更加嚴苛之外，還要求我方一定要簽署，否則就不發簽證，但對於蔡政府而言，寧願讓駐處群龍無首，也不簽這份文件。

最新的發展是，駐港辦事處代理處長高銘村已於16日回台，駐澳門辦事處代理處長李佩儒更早在4月就已返回陸委會任職。據悉，他們兩人都是因為簽證到期，在沒有簽署「一中同意書」的情況下，未獲港澳續發簽證而不得不離任。

在港澳收緊對台政策之後，蔡政府派駐港澳辦事處處長、組長層級官員都因拒簽「一中同意書」而派不出去，陸委會當前的策略是啟動代理機制，但代理人終究也有簽證到期之日，我駐港澳辦事處恐怕遲早要面臨唱空城計的危機。