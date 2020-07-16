華春瑩：美國是與中共領導的中國打交道且合作很多事

中美是否進入新冷戰階段？大陸外交部發言人華春瑩今日重申，中國從來也沒有主動招惹美國，從來無意挑戰或者取代美國，無意與美國全面的對抗，並說過去幾十年，美國從中國建交的第一天起就知道，與他打交道的是中國共產黨領導的中國特色社會主義國家，且中美過去也合作辦成了很多大事。

據陸媒澎湃新聞報導，大陸外交部今日的例行記者會上，有媒體詢問，中美的新冷戰是否正在成形？華春瑩首先表示，大陸國務委員兼外交部長王毅近期在中美智庫媒體論壇上發表視訊的致辭，較全面的闡述了中方對當前中美關係的看法與建議。

華春瑩表示，對中國來講，一向認為中美雙方不應該去尋求改造對方，而是應該共同探索不同制度和文明和平共處之道。而中國從來也沒有主動招惹美國，從來無意挑戰或者取代美國，無意與美國全面的對抗，中方關心的是提高本國人民的福祉，滿足人民群眾日益增長的對美好生活的嚮往，所以中國對美政策從來沒有改變。

華春瑩指出，中國希望能夠本著平等和相互尊重的原則，發展互利共贏的合作關係。當然，這不應該取決於也由不得中國自己，這需要美方同中方相向而行。

華春瑩指出，中方希望美國政府或者那些政策制定者，能夠更加理性和客觀的來看待中國，能夠制定更加理性務實的對華政策，因為只有這樣才最符合中美兩國人民的根本和長遠利益，也最符合世界人民的期待。

華春瑩最後說，過去幾十年，美國從跟中國建交的第一天起就知道，同它打交道的是中國共產黨領導的中國特色社會主義國家。過去幾十年中美合作辦成了很多大事，不僅促進了兩國各自發展，而且也為世界和平和共同解決一些緊迫的全球性問題做出了貢獻。

她說，「我們覺得沒有理由要終止這一進程，我們依然期待美國的那些政策制定者們能夠回歸理性，能夠本著負責任的態度，對本國人民負責，對中美關係負責，對世界和平與發展負責的態度，更加理性和客觀地來看待中美關係。」