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嗆美台軍售「以武謀獨」 陸委會：陸才是貽笑天下
大陸外交部日前表示將制裁對台軍售的美商，大陸國台辦則強調對台軍售案是民進黨當局「以武謀獨」不會得逞。陸委會16日回應稱，中共反批台灣以武謀獨才是「貽笑天下」，正告北京當局切勿刻意製造事端，台灣堅定反對一國兩制的立場絕不改變。
大陸外交部發言人趙立堅日前表示，中方決定對此次美台軍售案的主要承包商「洛克希德．馬丁」公司實施制裁。而大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，堅決反對美國向台灣出售武器，並稱民進黨當局「以武謀獨」不會得逞，只會破壞台海和平穩定，給台灣人民帶來更大災難。
對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正16日表示，台灣向美方等國家採購軍備或提升自我防衛的能力，是捍衛台灣國家主權，維護台海和平及保障國人生命財產安全的負責任作為，中共不放棄對台使用武力，持續對台針對性軍演，並發動武統言論，一再威逼台灣接受其單邊錯誤的政治主張，還反批台灣以武謀獨，這才是貽笑天下。
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