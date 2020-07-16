張經義稱有充分事證反駁NCC 陸委會：尊重主管機關處置

陸委會4月宣布要查處在大陸東方衛視擔任記者的台灣人張經義，張經義以發布新聞稿的方式指出，已接到NCC請求陳述意見的書面通知，並且已委任律師在期限內做回應，強調有充分事證反駁NCC。陸委會發言人邱垂正對此回應，尊重主管機關NCC依法處置。

邱垂正16日在記者會上對此表示，「據我們已知，在6月24日張經義已經陳述書交給主管機關NCC，目前NCC正在進行行政調查，尊重主管機關NCC依法處置。」

邱垂正在4月中旬的陸委會例行記者會上宣布，因張經義任職的媒體為大陸黨務及政務直屬事業單位，涉嫌違反兩岸人民關係條例第33條第2項規定，陸委會將會同NCC與文化部責成主管機關進行查處。

當時邱垂正說明，張經義的職務是否有違法，要視認定的三原則判斷，三原則包含：一、涉及國家認同或基本忠誠度；二、對台統戰工作；三、有妨害國家安全或利益之虞。

張經義今日在新聞稿上說明，他在103年中起受SHANGHAI MEDIA GROUP HONG KONG OFFICE CO., LIMITED（下稱「SMG, Hong Kong」）約聘於美國華府駐點並從事新聞採訪工作。SMG, Hong Kong是據香港公司條例註冊之私人股份有限公司，張經義受雇於香港公司應適用香港澳門關係條例，而非兩岸人民關係條例。

另外，聲明也表示，張經義任職的香港公司（SMG, Hong Kong）不是陸委會93年公告明列禁止台灣地區人民任職之機構或事業，且行政院96年8月3日院台訴字第0960089126號訴願決定書意旨已指明，行政機關不應以行政解釋擴張陸委會93年公告禁止任職之範圍，且不得據以裁罰。

張經義強調，他在美國採訪時的工作內容未涉及採訪或報導兩岸新聞，不可能有涉及國家認同、基本忠誠度，以及對台統戰或有妨害國家安全或利益之虞。