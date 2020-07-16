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2歲以下「小明」回台原因？陸委會：人道和弱小優先

聯合報 / 記者林汪靜／台北即時報導
陸委會16日再次重申，從兩歲以下的陸籍子女開始放寬回台，「是兼顧人道和弱小優先的選擇」。記者林汪靜／攝影
陸委會16日再次重申，從兩歲以下的陸籍子女開始放寬回台，「是兼顧人道和弱小優先的選擇」。記者林汪靜／攝影

中央流行疫情指揮中心15日終於開放16日起兩歲以下持我國居留證陸籍子女可入境，不過，媒體關切那還未開放的剩餘「小明」1900人又該怎麼辦？對此，陸委會16日再次重申，從兩歲以下的陸籍子女開始放寬「是兼顧人道和弱小優先的選擇」，每項措施可能無法讓所有人都滿意，希望各界能夠體諒。

陸委會16日舉行例行記者會，有媒體問到，目前開放兩歲以下的陸籍子女回台，據了解，符合條件的兩歲以下陸籍子女共有100人左右，也就是說，現在還有1900個「小明」無法來台，制定兩歲方案的原因為何？

陸委會副主委兼發言人邱垂正回應，這次是政策鬆綁的第一步，基於防疫的整體考量，也兼顧人道和弱小優先的選擇，因此從兩歲以下的陸籍子女開始放寬，邱垂正說，防疫措施與人倫的兼顧很難做到兩全其美，每一項措施都有可能無法讓所有人都滿意，他希望各界能夠體諒，後續也會觀察實施情形，再做進一步的評估。

此外，有媒體問到雙城論壇即將舉行，但台北市政府在視訊軟體的安排仍有問題，邱垂正指出，有關資訊安全的部分，台北市政府應該會有妥適安排，不過，若有需要陸委會會提供必要協助。邱垂正也再次提醒，台北市政府就兩岸相關交流應遵守《台灣地區與大陸地區人民關係條例》兩岸條例的相關規範，兩岸城市交流應聚焦在市政交流，並合於規範，秉持對等尊嚴，不預設任何政治前提，以及留意台灣社會的觀感，

邱垂正 陸委會 北市

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