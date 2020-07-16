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陸商務部：上半年美國實際對大陸投資增長6%
大陸商務部今（16）日披露的最新數據顯示，上半年美國對大陸實際投入外資金額年增6%，香港則是年增4.2%，這在上半年大陸吸收外資整體下降1.3%的背景下，引發矚目。
商務部披露的數據顯示，今年上半年，大陸全國實際使用外資為人民幣4,721.8億元，年減1.3%（折合679.3億美元，年減4%；不含銀行、證券、保險領域），但降幅較第一季收窄9.5個百分點、較1至5月收窄2.5個百分點，總體好於預期。
數據顯示，6月當月，大陸全國實際使用外資人民幣1,170億元，年增7.1%（折合167.2億美元，年增3.7%）；第二季年增8.4%，較第一季（下降10.8%）明顯回暖，外商投資預期和信心穩定趨好。商務部認為，這表明外商持續看好中國大陸，對在大陸經營信心不斷增強。
在主要投資來源地中，香港、新加坡、美國實際投入外資金額比去年同期分別增長4.2%、7.8%和6%。一帶一路沿線國家實際投入外資金額年增2.9%；東協實際投入外資金額年增5.9%。
分行業來看，1至6月高技術服務業實際使用外資年增19.2%，其中，資訊服務、檢驗檢測服務、研發與設計服務比去年同期分別增長20.9%、8.7%和35.7%。
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