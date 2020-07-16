陸商務部：上半年美國實際對大陸投資增長6%

陸委會4月宣布要查處在大陸東方衛視擔任記者的台灣人張經義，指其涉嫌違反兩岸人民關係條例。張經義今日發布新聞稿，表示在6月下旬已收到NCC請求其陳述意見的書面通知，他已委任理律法律事務所在期限內回覆NCC。他並指出，他所任職的媒體是在香港註冊的私人公司，因此應適用香港澳門關係條例，而非兩岸人民關係條例。

2020-07-16 14:51