陸商務部：上半年中國實際使用外資總體優於預期

中共商務部今天（16日）公布，今年上半年，中國實際使用外資人民幣4,721.8億元，較去年同期下降1.3%，降幅比今年第1季收窄9.5個百分點、較1至5月收窄2.5個百分點，總體優於預期。

據央視網報導，6月當月，中國實際使用外資人民幣1,170億元，增長7.1%，第2季增長8.4%，較一季度（下降10.8%）回檔明顯，外商投資預期和信心穩定趨好。

分行業看，上半年，高技術服務業實際使用外資增長19.2%，其中，資訊服務、檢驗檢測服務、研發與設計服務同比分別增長20.9%、8.7%和35.7%。

在主要投資來源地中，香港地區、新加坡、美國實際投入外資金額分別增長4.2%、7.8%和6%；「一帶一路」沿線國家實際投入外資金額增長2.9%；東協國家實際投入外資金額增長5.9%（含通過自由港投資數據）。

大陸商務部新聞發言人高峰表示，今年下半年，世界經濟形勢仍然複雜嚴峻，影響外商投資的不確定性因素仍然較多，實現全年穩外資目標任務仍然任重道遠。

有媒體問到，近日英國宣佈限制華為參加其5G建設，是否會影響中英經貿合作？高峰回應稱，對於英方背棄自由貿易政策的做法，中方正在進行評估，將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。

高峰表示，英國政府作出在5G網路建設中排除中國企業的决定，中方對此堅決反對。英方的歧視性做法，與英國一貫主張的自由貿易原則背道而馳，嚴重違反世貿組織規則，嚴重削弱中方在英投資信心，嚴重影響中英經貿合作氛圍，嚴重損害英國在國際貿易體系中的信譽和地位。

高峰稱，對於英方背棄自由貿易政策的做法，中方正在進行評估，將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。