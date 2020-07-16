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寒蟬效應？德銀亞洲CEO辦公地將由香港遷至新加坡

聯合報 / 記者林則宏
路透
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港版國安法正式上路，似乎已引發寒蟬效應。香港經濟日報引述外電報導稱，德意志銀行新任亞洲區首席執行官辦公地點將由香港改為新加坡。德銀發言人表示，公司仍致力於在亞太地區維持雙樞紐結構（dual-hub structure）。

報導稱，德銀一名發言人表示，8月起，該行亞太地區新任首席執行官Alexander von zur Muehlen將由法蘭克福搬遷至新加坡接任該職位，原駐於香港的前任亞太區首席執行官Werner Steinmueller將於7月底退休。

另，紐約時報本周二也宣布，將把其目前在香港的數位新聞業務遷至韓國首爾。紐約時報稱，香港數十年來一直是英語新聞機構的亞洲總部，但中國6月通過的一項全面的國家安全法，旨在阻礙香港的反對派和親民主力量，該法已經讓新聞媒體感到不安，並且為這座城市作為亞洲新聞中心的前景帶來了不確定性。

紐約時報表示，將在明年把數位新聞團隊（約佔其香港員工的三分之一）遷移至首爾。記者將繼續留駐香港，負責該城市和地區的報導。紐約時報國際版的印製團隊、廣告和市場營銷團隊也會繼續留在香港。

香港經濟日報指出，德銀此一決定是基於香港經歷一年多的反政府抗議活動，讓香港陷入前所未有的政治動盪中。如今，香港更被推上中美鬥爭的大舞台。

不過，德銀並非第一次有首席執行官駐在新加坡。2012年到2016年，德銀亞洲業務由聯合首席執行官Alan Cloete、Gunit Chadha聯合執掌，兩人就分別在香港和新加坡工作。新加坡一直是德銀商業銀行和固定收益服務的主要樞紐之一，其財富管理、企業融資、資產管理主要在香港以外的地區進行工作。

香港經濟日報指出，全球主要銀行的亞洲負責人，目前僅瑞信的Helman Sitohang及瑞銀Edmund Koh駐在新加坡。巴克萊的亞洲負責人Jaideep Khanna駐在印度，摩根士丹利亞洲聯席執行長Gokul Laroia和Wei Christianson分別在香港和北京工作。

香港 紐約時報 新加坡

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