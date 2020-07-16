東方衛視記者張經義：任職媒體為香港私人公司

陸委會4月宣布要查處在大陸東方衛視擔任記者的台灣人張經義，指其涉嫌違反兩岸人民關係條例。張經義今日發布新聞稿，表示在6月下旬已收到NCC請求其陳述意見的書面通知，他已委任理律法律事務所在期限內回覆NCC。他並指出，他所任職的媒體是在香港註冊的私人公司，因此應適用香港澳門關係條例，而非兩岸人民關係條例。

陸委會發言人邱垂正今年4月中旬表示，張經義任職的媒體為大陸黨務及政務直屬事業單位，涉嫌違反兩岸人民關係條例第33條第二項規定，陸委會將會同NCC與文化部責成主管機關進行查處。當時邱垂正並表示，張經義的職務是否有違法，要視認定的三原則判斷，包含：一、涉及國家認同或基本忠誠度；二、對台統戰工作；三、有妨害國家安全或利益之虞。

張經義今日透過律師發布新聞稿，表示他已檢具充分事證反駁NCC指涉其涉違反「兩岸人民關係條例」第33條不得擔任中國大陸黨、政、軍職務而將裁罰的說法。

張經義指出，他提出書面證據強調，他在103年中起受SHANGHAI MEDIA GROUP HONG KONG OFFICE CO., LIMITED（下稱「SMG, Hong Kong」）約聘於美國華府駐點並從事新聞採訪工作，而SMG, Hong Kong為依據香港公司條例註冊之私人股份有限公司，張經義受雇於香港公司應適用香港澳門關係條例，而非兩岸人民關係條例。

該聲明表示，港澳關係條例第1條第2項揭諸「本條例未規定者，適用其他有關法令之規定。但台灣地區與大陸地區人民關係條例，除本條例有明文規定者外，不適用之」及其立法理由是考量港澳事務與兩岸事務有本質上差異，故處理台灣與港澳地區事務時，明文排除兩岸人民關係條例之適用。既然法有明文，NCC與陸委會不察而仍執意指稱其涉違反兩岸人民關係條例第33條規定云云，於法無據。

聲明也表示，張經義任職的香港公司（SMG, Hong Kong）不是陸委會93年公告明列禁止台灣地區人民任職之機構或事業，且行政院96年8月3日院台訴字第0960089126號訴願決定書意旨已指明，行政機關不應以行政解釋擴張陸委會93年公告禁止任職之範圍，且不得據以裁罰。

張經義強調，他的工作內容也未涉及採訪或報導兩岸新聞，不可能有涉及國家認同、基本忠誠度，以及對台統戰或有妨害國家安全或利益之虞。陸委會及NCC在尚未組成工作小組，未完全調查前開事實及證據，且尚未曾給其陳述意見機會前，就屢次對外公開表示將對其裁罰，政府顯然已預設立場。

以下是張經義新聞稿全文：

張經義回應外界關切表示，他的家人在六月下旬收到國家通訊傳播委員會（下稱「NCC」）請求其陳述意見的書面通知，他已經正式委任理律法律事務所在法定期限內向NCC提出書面意見陳述書，張經義強調他已經檢具充分事證反駁NCC指涉其涉違反台灣地區與大陸地區人民關係條例（下稱「兩岸人民關係條例」）第33條不得擔任中國大陸黨、政、軍職務而將裁罰之說法。他並期許甫獲立法院行使同意權之陳主委能夠領導NCC秉持尊重新聞專業及憲法所保障之人民選擇工作的自由，並遵守程序正義來處理他被指涉的案件。

張經義提出書面證據強調其從103年中起受SHANGHAI MEDIA GROUP HONGKONG OFFICE CO., LIMITED（下稱「SMG, Hong Kong」）約聘於美國華府駐點並從事新聞採訪工作，而SMG, Hong Kong為依據香港公司條例註冊之私人股份有限公司，張經義先生受雇於香港公司應適用香港澳門關係條例，而非兩岸人民關係條例。

港澳關係條例第1條第2項揭諸「本條例未規定者，適用其他有關法令之規定。但臺灣地區與大陸地區人民關係條例，除本條例有明文規定者外，不適用之」及其立法理由係考量港澳事務與兩岸事務有本質上差異，故於處理臺灣與港澳地區事務時明文排除兩岸人民關係條例之適用。既然法有明文，NCC與陸委會不察而仍執意指稱其涉違反兩岸人民關係條例第33條規定云云，於法無據。

又，張經義任職的香港公司（SMG, Hong Kong）不是陸委會93年公告明列禁止臺灣地區人民任職之機構或事業，況於行政院96年8月3日院臺訴字第0960089126號訴願決定書意旨已指明，行政機關不應以行政解釋擴張陸委會93年公告禁止任職之範圍，且不得據以裁罰。

張經義強調他在華府擔任記者獲肯定而成為白宮記者協會百年來第一位中文媒體成員，多次隨同美國總統行程隨身採訪，所採訪之新聞均為與美國總統或政府相關之美國政治財經新聞及其他重大國際新聞（如英國脫歐公投、法國總統大選、德國議會選舉等），未涉及採訪或報導兩岸新聞，根本不可能有所謂涉及國家認同或基本忠誠度甚或對台統戰或有妨害國家安全或利益之虞，NCC僅需查閱其多年來採訪之新聞內容及其所著《白宮義見》內容即可輕易知悉。

實際上，陸委會發言人邱垂正於今年4月23日例行記者會自承陸委會93年公告中就兩岸人民關係條例第33條第2項所欲禁止之台灣人民任職之大陸地區黨務、軍事、行政所屬之「事業機構」與「事業單位」之規定有欠具體明確而有修法並進行預告之必要，足徵現行法規適用上非無疑慮。

NCC倘仍執意以股權隸屬及業務監督關係擴張解釋認定臺灣人民任職香港公司之行為屬違反兩岸人民關係條例第33條第2項者，顯係任意擴張兩岸人民關係條例第33條第2項規定及陸委會93年公告範圍，不僅將使數以百萬計與大陸和香港往來的台灣人民動輒得咎，難以預見受處罰之風險，並恐係賦予行政機關選擇性執法機會，實不符合法治社會應遵守之法律明確性原則及比例原則。

陸委會及NCC在尚未組成工作小組，未完全調查前開事實及證據，且尚未曾給其陳述意見機會前，就屢次對外公開表示將對其裁罰，政府顯然已預設立場。而行政機關做成本件查處之程序，恐已有違反正當法律程序之虞，嚴重侵害陳述意見人最低程度之程序權保障。

對於一名十餘年來在新聞專業上兢兢業業，專攻國際新聞，從美國權力核心—白宮為觀眾帶來第一手報導與觀察的記者，張經義向來遵從新聞媒體之專業倫理及職業道德，也應享有憲法保障之新聞自由。

一生僅當過記者的張經義表示，他將堅持繼續把自己所看到的世界，告訴這個世界。他由衷感謝各界的關心與支持。