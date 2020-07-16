白登疑引毛澤東這句名言 中美網友炸鍋了

美國民主黨準總統候選人白登13日在一場競選活動中說了句「婦女能頂半邊天」，被FOX新聞報導，這句話其實是出自前中國領導人毛澤東70年前所說。報導刊出後引來美中兩國網友熱議，陸媒形容川普支持者因此炸鍋了，批評白登是「中國喬」。目前白登尚未對此回應。

香港01引述FOX新聞14日的報導稱，將代表民主黨出戰的前副總統白登（Joe Biden）13日出席一場網上籌款活動，期間談論到有關對女性的經濟紓困措施方面的問題時，據大西洋月刊報導，白登稱，現在必須把真正的經濟救濟交到婦女手中，隨後他說「婦女能頂半邊天（women hold up half the sky）」。

FOX新聞報導稱，「婦女能頂半邊天」不是一句諺語，而是大約70年前中國領導人毛澤東所說過的一句話，這句話也成為了宣傳「男女平等」的重要宣言。

白登在競選活動中引用已故中共領導人毛澤東的名言，引發美國媒體關注。環球網指出，一向親川普陣營的FOX新聞把「白登引用毛澤東名言」放在了大標題上，但內文報導並非直接描述白登說了這句話，其消息源另有其人，是大西洋月刊的愛德華．艾薩克．多維爾（Edward-Isaac Dovere。根據多維爾的個人推特介紹，他自稱是該刊物特約撰稿人。

環球網報導，就在白登被傳引用了毛澤東名言同日，美國總統川普在白宮宣布簽署法規因香港問題「制裁中國」。在當前美國對中國並不友好的政治氛圍下，白登迅速被部分網民質疑，尤其是川普支持者在社交媒體上抨擊白登是「中國喬」和「北京白登」。

中國網民的反應則是兩極，有網民直接「給白同志點讚」，也有人稱白登其實平時對中國不太友好，不理解他為何引用毛澤東的名言；也有網民認為「難道西方其他名人就沒說過相同意思的話？一定要扯到毛澤東？」、「這本就是事實，不引用，也是事實！如果全世界男人都不運轉，世界照樣轉，但女人不運轉，世界就滅了。」。