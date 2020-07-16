懟美南海聲明 華春瑩：讓暴風雨更猛烈吧

針對美國威脅將就南海問題制裁中國，中國外交部發言人華春瑩15日在例行記者會上表示，中國不怕威脅，樹欲靜而風不止，如果美國想興風作浪的話，那就讓暴風雨來得更猛烈些吧。

中新社報導，有記者提問，美國亞太事務助卿史達偉稱美國可能就南海問題制裁中國有關官員和企業。中方對此有何回應？

華春瑩指出，史達偉有關言論再次暴露了美方唯恐南海不亂、極力挑撥離間地區國家同中國關係、干擾破壞中國與東盟國家維護南海地區和平穩定努力的圖謀。美方公然違背在南海主權問題上不持立場的承諾，一方面派遣大規模先進軍機軍艦到南海耀武揚威，不斷挑釁，另一方面發表所謂聲明，破壞地區國家共同維護南海地區和平穩定的努力。「美方做法只會讓世人更加看清美方的虛偽和霸道。」

華春瑩還嘲諷，稱近日美國國防部長說，善意不能確保自由，美國在南海用實力說話。「如果只用實力說話，這跟動物界的『叢林法則』有何區別？」

至於美方威脅制裁，華春瑩稱，「美國作為世界上最發達、最強大的國家和唯一超級大國，動輒制裁或者威脅制裁，這不免讓人覺得可悲。」華春瑩說，希望制裁不是美國給世人留下的最耀眼標籤。美方應該好好反思其政策。「中國不怕威脅。樹欲靜而風不止，如果美國想興風作浪的話，那就讓暴風雨來得更猛烈些吧。」