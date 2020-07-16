川普邀功勸禁華為 華春瑩嗆：讓世人看清美國這面目

在英國宣布禁用華為5G後，美國總統川普14日對此邀功，公開承認自己勸說很多國家不要使用華為。中國外交部發言人華春瑩對此回應：「這再次證明有關禁用華為的決定與國家安全無關，而是高度政治化的操弄。也再次讓世人看清，到處恐嚇、威脅、挑撥威逼的不是中國，而是美國。」

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香港文匯報報導，就英國宣布禁用華為5G設備一事，華春瑩15日在例行記者會上說，中方將全面、嚴肅評估這一事件，並採取一切必要手段，維護中國企業的正當合法權益。

華春瑩指出，英方在沒有任何確鑿證據的條件下，以莫須有的風險為藉口，配合美國歧視、排除中國企業，公然違反市場經濟原則和自由貿易規則，違背英方已經作出的有關承諾，嚴重損害中國企業的正當利益，嚴重衝擊中英合作的互信基礎，中方對此強烈反對。

她並稱，這不是一家企業、一個產業的問題，而是英方不計代價將商業和技術問題高度政治化的問題，是中國在英投資安全受到更明顯威脅的問題。

對於記者提問，川普14日在白宮新聞發布會上公開承認稱，他勸說了很多國家不要使用華為，想跟美國做生意就別用華為，否則會影響有關國家同美國的關係，中方對此有何評論？華春瑩說，這再次證明有關多國禁用華為的決定與國家安全無關，而是川普政治化操弄。

中央社報導，川普14日說，英國首相強生是因為他而宣布這項決策。川普指出：「多半在我出手下，我們說服了很多國家、很多國家，別使用華為的設備，因為我們認為這家公司的產品有安全風險，嚴重的安全風險。」；不過英方否認，衛生大臣韓考克（Matt Hancock）稱，英國是基於國家網路安全中心的技術評估而作此決定。

然而，觀察者網報導，英國首相府發言人15日被記者問到川普當天上述一番「邀功」言論。發言人承認，「英國改變立場的原因就是基於美國5月份宣布制裁的影響，這些制裁是我們從未見過的。」

英國近日宣布，在2027年底之前徹底清除5G網路中的華為設備，此舉暗示華為在西方不受歡迎，其他國家是否跟進引起關注。央視網報導，德國表示，目前並不希望拒絕與任何設施供應商或任何國家合作。

本月11日，德國聯邦經濟部部長表示，德國5G網路建設將不會把華為排除在外。他強調，僅當有證據能夠表明存在國家安全威脅的情況下，才可能排除某種設備。

德國媒體報導，德國電信在一份內部文件中談到，如果聯邦政府反對使用中國移動技術，該公司預計將至少花費30億歐元。