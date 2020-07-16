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今年首家上市銀行！渤海銀行在港首日掛牌跌破發行價

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
渤海銀行今(16)日在總部天津透過網路連線在香港聯交所掛牌上市。新華社
渤海銀行今(16)日在總部天津透過網路連線在香港聯交所掛牌上市。新華社

渤海銀行今(16)日在總部天津透過網路連線在香港聯交所掛牌上市，成為今年首家上市的銀行。

不過渤海銀行開盤後就跌破發行價，截至發稿，渤海銀行股價為港幣4.77元，較發行價下跌0.63%，市值約港幣826.64億元。

澎湃新聞報導，渤海銀行股份發售價每股港幣4.8元，募集資金總額約為港幣134.7億元。

渤海銀行是第一家總部設在天津的全國性股份制商業銀行，由天津泰達投資控股有限公司、渣打銀行（香港）有限公司、中國遠洋運輸(集團)總公司、國家開發投資公司、寶鋼集團有限公司、天津信託有限責任公司和天津商匯投資(控股)有限公司等7家股東發起設立。2005年12月30日成立，2006年2月正式對外營業。

渤海銀行也是12家股份制銀行中，僅剩的3家未上市銀行之一，如今終於在香港上市。目前尚未上市的股份制銀行中，僅剩廣發銀行和恒豐銀行。

香港

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