6月赴港旅客年減99.7% 平均每天僅500人

香港旅發局公布，6月訪港旅客數字為1萬4600人次、即日平均約500人次，比去年同期下跌99.7%。其中內地旅客數量跌幅最大，達99.8%；外地旅客年減幅度為99.3%。

旅發局指出，受疫情影響，今年上半年訪港旅客數字約352萬人次，較去年同期下跌近9成。旅發局表示，近日香港疫情轉趨嚴峻，為配合港府呼籲市民減少外出及保持社交距離，原定本月推出以消費換取本地遊的計畫，將延後推出。

2018年整體訪港旅客有6514.8萬人次，平均每天有接近1萬8000人次。

中新社報導，港府運輸及房屋局局長陳帆15日書面答覆香港特區立法會議員提問時表示，疫情影響下，本地航空公司的可持續性及競爭力面臨嚴峻的考驗。對比疫情前(1月下旬)的營運情況，於4月下旬，本地航空公司已大幅削減約九成的定期客運航班，載客量由以往平均每日約13萬暴跌至平均每日只有約500人，跌幅逾99%。

據報導，就早前獲港府投資的國泰航空而言，截至6月底，集團旗下四間本地航空公司(即國泰航空、國泰港龍、香港快運及香港華民航空)在香港合共聘請逾2萬名員工，而國泰集團其他的附屬公司則在香港合共聘請逾5000名員工。

陳帆透露，這四間本地航空公司均有申請「保就業」計畫並已獲批工資補貼。四間航空公司在補貼期內的「承諾受薪雇員人數」合共逾2萬人。

過去數月，港府聯同機管局已推出多輪合共逾50億元(港幣，下同，約6.4億美元)的紓困措施，以助本地航空業界應對疫情下的困境。第二輪「防疫抗疫基金」就航空業提出兩項補貼計畫，分別針對航空公司及香港國際機場的航空支援服務及貨運設施營運商，提供一筆過的補貼，總額約3.67億元。

同時，機管局合共推出四輪支持機場社區的紓困措施，惠及機場社區的各個社群，包括航空公司、航空輔助服務營運商、機場零售商戶及食肆，以及機場員工。機管局合共撥款1億元，推出前線機場員工培訓津貼。

陳帆希望這些紓困措施，有助控制目前疫情對航空業造成的短期震盪，以免對香港作為國際航空樞紐造成更深遠影響。