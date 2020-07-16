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車船戴罩令首日 「無罩翁」發酒瘋 揮棍大鬧港鐵

世界日報 / 香港新聞組／香港16日電

港府昨天起實施「車船戴罩令」，首天至少有六人違反禁令，未戴口罩乘坐港鐵及九巴，不理勸告須報警處理。文匯報報導，其中一名滿身酒氣阿伯，昨晨未戴口罩進入港鐵東鐵線大圍站，不理職員勸阻登上列車，一度在九龍塘站月台激動揮動長棍及摔破酒瓶，再乘列車往紅磡站，始被警員截停拘捕並送院檢查。

據報導，工會指「車船戴罩令」勢令前線員工增加工作量和壓力，呼籲乘客遵守有關規定，以減輕前線員工壓力同心抗疫。

報導稱，疑挑戰「車船戴罩令」被捕男子姓黃（64歲），他涉嫌藏有攻擊性武器罪名及違反「預防及控制疾病條例599I章」被捕後，報稱胸口不適，須送院檢查。不過，據悉醫生正判斷黃是否屬相關條文中，有合法權限或合理辯解不佩戴口罩的人士，警方暫未就違令作出票控。

報導指出，事發昨晨8時許，無戴上口罩及滿身酒氣的黃，進入港鐵大圍站往紅磡方向月台候車，月台職員發現即上前勸喻戴口罩，但黃聞言後，變得情緒激動，更不予理會進入埋站列車車廂，職員遂尾隨跟入及通知控制室。

未幾，列車駛至港鐵九龍塘站月台，多名職員趕至增援要求黃離開車廂，但黃步出月台時疑情緒激動將所攜袋中一支酒擲地打破，繼而再取出一支約一米長木棍揮舞，似欲襲擊職員。職員見狀隨即散開保持距離，黃趁機拾起地上部分玻璃碎片再登入車廂離去，職員於是再尾隨監視及通知控制室報警。

直至列車駛至紅磡站時，黃步出車廂準備沿C出口離開，始被趕抵警員截停拘捕，由於他報稱不適，要送院檢查。

口罩 列車 車廂 港鐵 新冠肺炎 疫情

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