快訊

遭質疑「靠爸」奪標案 蘇巧純：蘇貞昌任內不再投政府標案

威力彩狂飆18.3億！4星座偏財運爆發 購入最佳時間點曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸涉台學者：港版國安法一舉斬斷民進黨勾連港獨的黑手

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
圖為陸委會主委陳明通和台港經濟文化合作策進會董事長張小月，日前主持「台港服務交流辦公室」揭牌儀式。（本報系資料庫）
圖為陸委會主委陳明通和台港經濟文化合作策進會董事長張小月，日前主持「台港服務交流辦公室」揭牌儀式。（本報系資料庫）

海峽兩岸關係法學研究會秘書長尹寶虎在人民日報海外版發表文章指出，港版國安法有力震懾台獨，勢必一舉斬斷民進黨擾亂香港、勾連港獨的黑手。

尹寶虎稱，近年來民進黨和台灣各種台獨勢力赤裸裸干預香港事務，為香港反中亂港勢力、港獨組織提供培訓、傳授經驗、籌集物資，公然叫囂「港人衝前線，台灣做後勤」。

他表示，民進黨政治化操作香港議題更是食髓知味，獲得巨大選舉利益。香港國安法推出，勢必一舉斬斷民進黨擾亂香港、勾連港獨的黑手。從此不僅肆意干涉香港、台獨與港獨勾連的戲碼化為泡影，而且從長遠看，操作香港議題、汙名化「一國兩制」也將失去著力點。

尹寶虎認為，民進黨和台獨勢力在香港非法占中和修例風波期間的一系列作為，若發生在香港國安法生效實施後，均構成該法規制的危害國家安全犯罪行為中的一種或多種。若將來再犯，就將面臨香港國安法的嚴厲制裁。

不過他也表示，港版國安法不會影響港台之間正常的經貿合作和兩地居民正常社會交往。一切無意利用香港危害國家安全也不參與此類犯罪行為的台灣同胞，完全無需多慮。台灣居民前往香港開展正常商務、旅遊、交流等活動不會受到任何影響。

香港 港版國安法 民進黨

延伸閱讀

港區國安法威脅新聞自由 美國媒體考慮遷移

替港人重建生活 鄭文傑創立英國港僑協會

美取消港優惠待遇 港府遺憾 揚言反制

新聞眼／動盪香港 冷熱與懸念

相關新聞

美售台武器 中共國防部：台灣以武謀「獨」死路一條

據中共國防部網站消息，美國當地時間7月9日，美國國防部國防安全合作局發表聲明稱，美國務院已批准向台灣出售總額為6.2億美...

中美關係惡化 陸副外長召見美大使 當面警告

美國總統川普簽署「香港自治法案」，引發北京強烈不滿，大陸外交部副部長鄭澤光15日召見美國駐北京大使布蘭斯塔德，提出外交交...

陸涉台學者：港版國安法一舉斬斷民進黨勾連港獨的黑手

海峽兩岸關係法學研究會秘書長尹寶虎在人民日報海外版發表文章指出，港版國安法有力震懾台獨，勢必一舉斬斷民進黨擾亂香港、勾連...

搶房怪象充斥 陸房企市場成高風險漩渦

中國經濟下行嚴重，加上受到美中貿易戰以及肺炎疫情重重打擊，近期房企倒閉成災，成為北京當局心頭大患。然而，近兩個月部分城市突然出現爭相搶房、量價齊升等「榮景」，引發中國房市是否瀕臨迴光返照之議論，特別值得投資人留意。

我對港政策是否改變？ 陸委會考量多項因素

美國總統川普簽署「香港自治法」，也發布一項行政命令，停止美國對香港的優惠待遇。對於我方對港政策是否也會改變，陸委會今日以...

香港教育局：反送中約有百名中小學與幼稚園老師被捕

香港教育局局長楊潤雄今日表示，從去年6月至今年5月期間，涉及社會事件被捕人士當中，約有100名中小學和幼稚園教師被捕。

美不排除制裁南海作為 陸：就讓暴風雨更猛烈吧

美國國務院亞太事務助理國務卿史達偉表示，美方不排除制裁涉及中國在南海流氓作為的官員與企業。中國外交部發言人華春瑩今天回應...

大陸多地洪災頻傳 會否引爆新一波新冠疫情？

近期大陸許多地方豪雨成災，部分省市甚至慘遭洪澇侵襲，這會不會導致大陸爆發新一波新冠肺炎疫情？對此，中國疾控中心認為，可能...

美軍E-8C偵察機15日再度現身南海 抵近廣東沿海

據大陸《環球網》報導，繼本月13日對中國廣東省進行抵近偵察後，美國空軍E-8C偵察機於15日再次現身南海上空，並朝著廣東...

前央視駐美首席記者：有美國學生甚至分不清台灣和泰國

前央視駐美首席記者王冠日前在一場視訊論壇上表示，馬英九當年在紐約大學的恩師傑羅姆-科恩當面對馬表示，他授課的美國學生曾經...

禁用華為 環時社評：大陸要做出讓英國感到痛的報復

英國政府宣布，今年底開始將停止採購華為5G設備，對此，大陸環球時報發表社評指出，中國大陸需要對英國做出必要的報復，這樣的...

日防衛白皮書：兩岸軍力 朝陸方傾斜

日本內閣昨天通過二○二○年版防衛白皮書，在分析兩岸軍力時指出，兩岸軍事平衡整體而言已朝對中國大陸有利的方向傾斜，且差距年...

熱門新聞

中美關係惡化 陸副外長召見美大使 當面警告

雨何時停？大陸官方：這4天長江流域將有新一輪較強降雨

美取消港優惠待遇 港府遺憾 揚言反制

美不排除制裁南海作為 陸：就讓暴風雨更猛烈吧

美方擬就南海問題制裁陸 華春瑩酸：動輒制裁可悲

孩童在玻璃博物館內玩鬧 七萬美金迪士尼城堡遭撞倒損毀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。