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陸涉台學者：港版國安法一舉斬斷民進黨勾連港獨的黑手
海峽兩岸關係法學研究會秘書長尹寶虎在人民日報海外版發表文章指出，港版國安法有力震懾台獨，勢必一舉斬斷民進黨擾亂香港、勾連港獨的黑手。
尹寶虎稱，近年來民進黨和台灣各種台獨勢力赤裸裸干預香港事務，為香港反中亂港勢力、港獨組織提供培訓、傳授經驗、籌集物資，公然叫囂「港人衝前線，台灣做後勤」。
他表示，民進黨政治化操作香港議題更是食髓知味，獲得巨大選舉利益。香港國安法推出，勢必一舉斬斷民進黨擾亂香港、勾連港獨的黑手。從此不僅肆意干涉香港、台獨與港獨勾連的戲碼化為泡影，而且從長遠看，操作香港議題、汙名化「一國兩制」也將失去著力點。
尹寶虎認為，民進黨和台獨勢力在香港非法占中和修例風波期間的一系列作為，若發生在香港國安法生效實施後，均構成該法規制的危害國家安全犯罪行為中的一種或多種。若將來再犯，就將面臨香港國安法的嚴厲制裁。
不過他也表示，港版國安法不會影響港台之間正常的經貿合作和兩地居民正常社會交往。一切無意利用香港危害國家安全也不參與此類犯罪行為的台灣同胞，完全無需多慮。台灣居民前往香港開展正常商務、旅遊、交流等活動不會受到任何影響。
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