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中美關係惡化 陸副外長召見美大使 當面警告

聯合報 / 記者汪莉絹／即時報導
大陸外交部副部長鄭澤光。圖/取自中國網
大陸外交部副部長鄭澤光。圖/取自中國網

美國總統川普簽署「香港自治法案」，引發北京強烈不滿，大陸外交部副部長鄭澤光15日召見美國駐北京大使布蘭斯塔德，提出外交交涉。除了香港問題，鄭澤光還對美方近日在涉及新疆、西藏、南海等問題的作為，表示不滿，並稱中方已經並將繼續採取反制措施，堅決維護自身核心利益。

據大陸外交部網站新聞稿，鄭澤光還措詞嚴厲地當面向布蘭斯塔德發出警告說，「我要正告美方，美方任何強加給中方的霸淩和不公都會遭到中方堅決反擊，美方阻擋中國發展壯大的圖謀註定會失敗。我們奉勸美方立即改弦更張，停止對中方的誣衊和挑釁，不要在錯誤的道路上愈走愈遠」。

鄭澤光向布蘭斯塔德指出，美方法案及行政令惡意詆毀香港國家安全法，取消香港有關特別待遇，並威脅對中方實體和個人實施制裁。「這是對中國內政的粗暴干涉，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。為了維護自身正當利益，中方將對美方錯誤行徑作出必要反應，包括對美方相關實體和個人實施制裁」。

鄭澤光強調，「香港是中國的特別行政區。中國全國人大常委會依據中國憲法、香港基本法和全國人大有關決定，制定香港國家安全法完全是中國內政，任何外國無權說三道四、橫加干涉」。

鄭澤光稱，美方的「香港自治法案」及行政令，關心的絕不是香港人民的民主、自由，而是「妄圖阻撓和遏制中國的發展，這一圖謀永遠不可能得逞」。他說，「中方敦促美方糾正錯誤，不得實施『香港自治法案』及行政令，停止以任何方式干涉中國內政」。

鄭澤光還指出，美方近日在涉及新疆、西藏、南海等問題上還採取了「干涉中國內政、損害中方利益的惡劣行徑」，進一步暴露出赤裸裸的霸權主義本質。對此，中方已經並將繼續採取反制措施，堅決維護自身核心利益。

香港 北京 南海

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