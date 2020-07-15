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香港教育局：反送中約有百名中小學與幼稚園老師被捕
香港教育局局長楊潤雄今日表示，從去年6月至今年5月期間，涉及社會事件被捕人士當中，約有100名中小學和幼稚園教師被捕。
據香港電台報導，楊潤雄指出，無論是否被控或被定罪，香港教育局會按機制，審議教師有否失德行為，檢討有關教師的註冊資格，如有關教師被控或被定罪，當局會在案件法律程序完結後，審議有關註冊資格的工作。
楊潤雄回應立法會議員質詢時又說，從去年6月至今年6月，局方共接獲222例教師在社會事件中涉嫌專業失當的投訴，其中180件已大致完成調查，其中63件不成立。
在成立的個案，截至7月中，香港教育局已向17名教師發出譴責，並向9名教師發出書面警告。若再作出失當行為，香港教育局可取消其教師註冊，局方向34名教師發出勸喻及口頭提示，提醒不應有損教師專業形象的行為。
立法會議員周浩鼎表示，應對有教師煽動仇警、鼓吹分裂國家，促請教育局公開有關失德教師的姓名及所屬學校名稱。楊潤雄對此表示，如一收投訴就公開有關教師身份及學校名稱，對教師及學校都不公平。
楊潤雄指出，如能證明教師失德，當局會取消其教師註冊資格，如只是警告或勸喻，政府希望有關教師將來會改進，認為應給予機會，強調會嚴肅跟進每例個案。
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