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美軍E-8C偵察機15日再度現身南海 抵近廣東沿海

聯合報 / 記者林則宏
美國空軍E-8C空地監視飛機。（取自《環球網》）
美國空軍E-8C空地監視飛機。（取自《環球網》）

據大陸《環球網》報導，繼本月13日對中國廣東省進行抵近偵察後，美國空軍E-8C偵察機於15日再次現身南海上空，並朝著廣東省方向飛行。

報導稱，美國空軍一架E-8C「聯合星」飛機當天途徑巴士海峽進入南海，朝著廣東省方向飛行。這是美軍E-8C飛機三天內第二次抵近廣東沿海。

7月13日當日，一架E-8C「聯合星」由台灣南部進入南海，隨後自東向西飛行，一度飛至距離廣東海岸僅67.51海里（約125公里）的位置。

環球網指出，與此前美軍派出的對中國實施抵近偵察的P-8A反潛巡邏機、RC-135偵察機的不同的是，E-8C「聯合星」是一款空地監視飛機。

該機型全稱為「聯合監視目標攻擊雷達系統」（Joint STARS），搭載美軍最先進的機載對地監視、目標搜索和戰場管理系統，堪稱美軍空地一體作戰的「中樞神經」。

該機可在防區外對地面目標進行探測、識別、分類，並實時將數據傳遞給後方指揮所。該機重點在於監視和研製對手的地面雷達系統，此番前來意在搜集地面雷達系統數據，並可能進行電磁壓制。

對於美軍艦機的抵近偵察行為，大陸海軍軍事專家張軍社日前曾表示，事實上，美軍長年累月頻繁派出軍艦和戰機進入南海大搞名目繁多的軍事演習和巡航活動，炫耀武力，甚至派出艦機闖入其他國家海空域開展抵近偵察和所謂的「航行自由行動」，侵犯沿岸國主權安全，破壞南海的和平穩定和良好秩序，這才是影響南海局勢穩定的根本原因。

大陸「南海戰略態勢感知計劃」平台15日發布美軍E-8C飛機飛行路線。（取自《環球網》）
大陸「南海戰略態勢感知計劃」平台15日發布美軍E-8C飛機飛行路線。（取自《環球網》）

南海 美軍 廣東

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