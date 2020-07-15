美軍E-8C偵察機15日再度現身南海 抵近廣東沿海

據大陸《環球網》報導，繼本月13日對中國廣東省進行抵近偵察後，美國空軍E-8C偵察機於15日再次現身南海上空，並朝著廣東省方向飛行。

報導稱，美國空軍一架E-8C「聯合星」飛機當天途徑巴士海峽進入南海，朝著廣東省方向飛行。這是美軍E-8C飛機三天內第二次抵近廣東沿海。

7月13日當日，一架E-8C「聯合星」由台灣南部進入南海，隨後自東向西飛行，一度飛至距離廣東海岸僅67.51海里（約125公里）的位置。

環球網指出，與此前美軍派出的對中國實施抵近偵察的P-8A反潛巡邏機、RC-135偵察機的不同的是，E-8C「聯合星」是一款空地監視飛機。

該機型全稱為「聯合監視目標攻擊雷達系統」（Joint STARS），搭載美軍最先進的機載對地監視、目標搜索和戰場管理系統，堪稱美軍空地一體作戰的「中樞神經」。

該機可在防區外對地面目標進行探測、識別、分類，並實時將數據傳遞給後方指揮所。該機重點在於監視和研製對手的地面雷達系統，此番前來意在搜集地面雷達系統數據，並可能進行電磁壓制。