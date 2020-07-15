北京警告美國不得實施「香港自治法案」 否則將制裁

美國總統川普於當地時間14日宣布簽署「香港自治法」及一份行政命令，終止對香港的優惠待遇，以反制北京強推港版國安法。中共外交部15日發表聲明，要求美國不得實施「香港自治法案」，否則中國必將予以堅決回應。

中共外交部稱，近日，美方不顧中方嚴正交涉，將美國會通過的所謂「香港自治法案」簽署成法。美方法案惡意詆毀香港國家安全立法，威脅對中方實施制裁，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，是對香港事務和中國內政的粗暴干涉。中國政府對此堅決反對，予以強烈譴責。

聲明稱，「中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法」的制定和實施完全符合中國憲法和香港基本法有關規定，將為「一國兩制」行穩致遠提供制度和法律保障，有利於維護國家主權、安全、發展利益，有利於保障香港長治久安和長期繁榮穩定，得到包括廣大香港同胞在內的全體中國人民的一致擁護和贊同。

中共外交部表示，香港是中國的特別行政區。香港事務純屬中國內政，任何外國無權干涉。中方捍衛國家主權安全、維護香港繁榮穩定、反對外部勢力干預香港事務的決心和意志堅定不移。美方阻撓實施香港國安法的圖謀永遠不可能得逞。

聲明最後表示，為維護自身正當利益，中方將做出必要反應，對美方相關人員和實體實施制裁。「我們敦促美方糾正錯誤，不得實施所謂『香港自治法案』，停止以任何方式干涉包括香港事務在內的中國內政。如果美方一意孤行，中方必將予以堅決回應。」