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川普簽署香港自治法 奏響「香港安魂曲」

聯合報 / 記者林則宏
從港島眺望維多利亞港的落日。美聯社
從港島眺望維多利亞港的落日。美聯社

目前擔任布魯金斯學會東北亞政策研究中心高級研究員的卜睿哲（Richard Bush），去年底曾在布魯金斯官網發表一篇題為「香港城市的安魂曲」的文章，文章一開頭就說：「正如我們所知，我們可能正在見證香港的終結」。

這首「香港安魂曲」於美東時間14日，在美國總統川普的指揮棒下奏響了。

川普宣布，他已簽署「香港自治法」和一項行政命令，將追究北京實施港版國安法的責任。川普稱，港人的自由已遭剝奪，他將取消對香港的優惠待遇，作為對中國的懲罰。這意味著華府將視香港為中國的一個城市，不再給予香港特殊待遇。

1997年7月1日香港主權移交中國大陸後，美國的香港政策是立基於1992年通過的「美國－香港政策法」（United States–Hong Kong Policy Act），又為「香港關係法」。

美國當年制定的這部國內法，允許美國政府依據「中英聯合聲明」，基於北京當局承諾允許香港「高度自治」，而繼續給予香港有別於中國大陸的各種待遇。

根據該法，美國繼續視香港為一個在政治、法治、經濟、貿易政策方面與中國大陸完全不同的地區，並在對外政策上將香港與中華人民共和國政府區別對待。

這包括：香港特區護照獲美國承認，港人申請赴美簽證獲獨立看待。香港在確保無不當用途的情況下，也可購買美國出口管制下的敏感技術。

如今，北京強推港版國安法，讓美國認定香港「高度自治」狀態已不復存在，「美國－香港政策法」的基礎流失，香港因此得以享有的各種特殊待遇隨之消失也就不讓人意外。

「香港自治法」授權美國行政部門以金融等制裁手段懲罰導致中國無法履行「中英聯合聲明」與「基本法」對港承諾的大陸與香港官員、鎮壓香港示威者的警察，以及與制裁對象進行業務往來的相關實體。

若美國最終也不再將香港視為獨立關稅區，不僅香港出口商品將被美國徵收與中國大陸同等的關稅，並實施相同的進出口限制，包括貿易戰下中國商品被加增的額外關稅，也將被加諸於香港，屆時「香港安魂曲」恐將進一步變奏為喪鐘。

儘管香港財政司長陳茂波曾表示，每年在香港本土生產並出口到美國的貨物只占香港本地製造業的2%不到，貨值僅港幣37億元。但美國一系列行動對香港經濟更大的衝擊，還在於香港過去對中國的轉口港價值，以及長久以來市場對於香港的信心。

正如當年全球金融海嘯爆發之初，時任大陸國務院總理溫家寶曾說過的那句明言，「面對危機，信心比黃金更重要。」一旦市場對香港未來的信心出現動搖，香港要如何維持其區域金融中心地位？ 

香港 港版國安法

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