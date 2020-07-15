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龐培歐發文挺香港泛民派 美國將密切關注九月選舉

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
國務卿龐培歐在推特祝賀香港民主派完成初選，並表示會密切關注九月的立法會選舉。取自龐培歐推特
國務卿龐培歐在推特祝賀香港民主派完成初選，並表示會密切關注九月的立法會選舉。取自龐培歐推特

香港民主派為立法會選舉舉行初選，共61萬人參與投票，美國國務卿龐培歐透過推特與聲明，熱烈祝賀初選成功，港民清楚表達「反對中共窒息香港自由」的聲音，龐培歐也提到，港府特首林鄭月娥威脅「初選違反港版國安法」，美國將密切關注事態發展。

BBC報導，這次初選由積極參與抗議活動的政治人物，及本土派人士，獲得壓倒性勝利，傳統民主派備受打擊，反應民主派選民期望代議士，實施更激烈的抗爭。

林鄭月娥在初選結束後表示，她不會將過去兩天所發生的事形容為「初選」，初選可能違反了港區國安法中「顛覆政權」罪行。中聯辦的聲明也點名，戴耀廷協調「初選」是典型的涉嫌犯法。

龐培歐表示，熱烈祝賀香港泛民派完成初選，超過60萬名港人參與首次全港範圍的泛民初選。選民的熱情清楚表達，反對中共窒息香港自由；美方也注意到林鄭月娥「初選可能觸法」的威脅，這是再次展現了中共對民主、對人民思想自由的害怕，美國會持續密切關注事態發展，尤其是在9月6日立法會選舉臨近之際。

龐培歐在推特表示，九月的選舉應該和初選一樣自由與公平。

港版國安法 香港 龐培歐

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