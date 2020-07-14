2020兩岸交流首場重頭戲－第四屆兩岸中山論壇17日開幕

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
廣東省海峽兩岸交流促進會副會長黃兆芬。（中國台灣網照片）
廣東省海峽兩岸交流促進會副會長黃兆芬。（中國台灣網照片）

據中國台灣網，2020年兩岸首場大型交流活動－第四届海峽兩岸中山論壇17日將在廣東中山市舉行。會中將發佈「2020年廣東省惠台政策措施相關辦事指南」，並與大陸全國台企聯簽署合作框架協議。新黨榮譽主席郁慕明、大陸全國台企聯總會長李政宏將與會。

論壇由海峽兩岸關係研究中心、廣東省海峽兩岸交流促進會、中山市海峽兩岸交流促進會和廣州中山大學共同主辦，開幕式將於17日在孫中山先生故鄉中山市舉行。

廣東省海峽兩岸交流促進會副會長黃兆芬十四日表示，本届論壇將以「弘揚中山精神、共謀民族復興」為主題，深入貫徹中共總書記習近平對台工作重要論述，特別是在「告台灣同胞書」發表40周年紀念會上的重要講話精神，團結兩岸同胞，繼承和弘揚中山精神，共同推進祖國統一大業。

論壇將同步舉辦「台商一起來融入大灣區」主題活動和「中山精神與民族復興」研討會。論壇採取現場+「雲論壇」管道，在廣東省21個地市以及台灣設有分會場，邀請海峽兩岸及港澳地區2000多名政界、商界和學界人士參加。

疫情影響，部分官員和重要嘉賓將以視頻連線管道致辭。開幕式現場，中山市政府還將與全國台企聯簽署合作框架協議，同時發佈「2020年廣東省惠臺政策措施相關辦事指南」，支持台胞台企充分把握和分享粵港澳大灣區的建設機遇，促進粵臺經貿交流合作，深化兩岸經濟文化融合發展。

此外，「兩岸青年研習營」、「中山杯」大灣區臺企慢投壘球邀請賽、孫中山文化史迹遊等系列活動將隨後陸續舉行。

據悉，本次論壇是2020年兩岸首場大型交流活動。為充分考慮疫情防控要求，本届論壇從籌備開始，所有參與論壇活動的嘉賓和工作人員將提前一周進行粵康碼健康申報，並提前進行統一的核酸檢測，以確保論壇疫情防控安全。

廣東 疫情

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