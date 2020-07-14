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許章潤教授被清華以「道德敗壞」為由革職

德國之聲 / 德國之聲

香港電台在周二（7月14日）報導稱，許章潤在該媒體問詢時表示，已經被清華大學法學院革除教職和開除公職。清華大學給出的處分理由是「道德敗壞」。許章潤對香港電台表示，「不會就有關決定追究校方，會承受、領受一切懲罰」，他也稱，目前對未來尚未有打算。

不久前的周日（7月12日），據路透社等多家媒體引述許章潤友人稱，許章潤於當天早晨獲釋回家，他此前被警方拘押了6天。據消息人士向德國之聲透露，許章潤的太太得到警方消息稱，許章潤是因為在「四川成都嫖娼」 而被逮捕的，這位消息人士當時評論稱，中國當局的做法為是「毫無下限的誣陷」。

在推特上，不少政治學者以及網友表示，中國當局試圖對許章潤這樣的公知進行非政治罪名的「污名化」處理。

澳大利亞華人學者、國際政治專家邱岳首聯系此前中國外交部所言的「在中國，任何人不可能因言獲罪」 ，發推特評論道，「成功以下半身解決了上半身問題，黨國宣布任何人再不可能因言獲罪」 。他此前也發推文指，在中國，「順我者昌，逆我者嫖娼」 。

活躍於獨立中文筆會的魯難在感嘆道，這是一個「黃鐘毀棄、瓦釜雷鳴的時代」 。

也有網友發推文贊嘆許章潤是「時代英雄，敢於講真話的鬥士！」這位網友同時評論：「大學是人民的大學，不是黨家的。誰有權力開除教授！這個需要思考，理清！」

中國社會學家、許章潤教授在清華大學的前同事郭於華也在推特上評論道，「清華法學院應該沒有開除教師的權力」。她此前在許章潤被捕時也曾評論稱，「縱然編造出千般罪萬般錯，也遮掩不了一個基本事實：因言獲罪，政治迫害」。

「敢於講真話的鬥士」

與許章潤有密切來往的消息人士估計，許之前被捕和紐約一家出版社近日出版了許章潤發表的10篇文章合集（《戊戌六章》）有關。這些文章直接對中共政權的合法性提出質疑。

現年58歲的許章潤，2018年以來多次公開發表文章抨擊中共及其領導層。

2018年7月，這位法學家在網上發表《我們當下的恐懼與期待》一文，挑戰中國政治禁區，其中明確提出「恢復國家主席任期制」 和「平反六四」 的期待，指中國政治倒退。

2019年3月，據媒體報道，清華大學曾對許章潤啟動調查，勒令他在等待結果期間停課、停止科研活動、停止招生，免除一切職務。

在中國新冠疫情爆發後，許章潤在網上發表了多篇批評性文章，嚴厲批評習近平領導下的中國政治體制。其中一篇題為《憤怒的人民已不再恐懼》的文章稱，疫情「將政體的德性窳敗暴露無遺之際，抖露了前所未有的體制性虛弱」 。

2020年5月中國兩會前夕，許章潤在網上發表《世界文明大洋上的中國孤舟--全球體系背景下新冠疫情的政治觀與文明論》一文，批評當下領導人將中國帶回「文革」 。文章指出，幾年來中國政治「逐漸全面倒返毛氏極權與國際體系中之日益政治孤立，造成世界文明大洋上的中國孤舟這一危殆景象，有待於即刻撥亂反正，重歸」 立憲民主、人民共和「這一近代中國的主流文明意識和政治意志，而後邁步前行，和平大轉型，最終實現「民族國家-文明立國」 與「民主國家-自由立國」 這一現代中國的理想善境。」

本文章由德國之聲授權提供】

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