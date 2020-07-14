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陸港澳辦：嚴厲譴責民主派初選 不允許操控立法會選舉

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸國務院港澳事務辦公室發言人14日表示，嚴厲譴責香港民主派日前組織的「初選」，此舉是對香港選舉的非法操控。（圖／取自歐新社）
大陸國務院港澳事務辦公室發言人14日表示，嚴厲譴責香港民主派日前組織的「初選」，此舉是對香港選舉的非法操控。（圖／取自歐新社）

大陸國務院港澳事務辦公室發言人14日表示，嚴厲譴責香港民主派日前組織的「初選」，嚴正指出此舉是對香港選舉的非法操控，是對香港基本法和香港國安法的公然挑戰，並表示支持香港特首、政府有關部門和中共中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室發言人對此表明的嚴正態度，堅決支持依法查處相關違法行為。

據澎湃新聞報導，該發言人指出，香港特別行政區第七屆立法會選舉將於9月舉行。在香港立法會候選人提名前夕，以戴耀廷為首的香港民主派「民主動力」組織所謂「初選」，以「公民投票」為幌子裹挾民意，這個行徑目無法律，是對香港憲制秩序的嚴重挑戰，是對香港民主選舉制度的干擾和破壞，是對香港政府依法組織選舉權力的侵蝕，是對選舉公平原則的背棄，也是對香港基本法和香港國安法的公然挑釁，絕不允許。

發言人更指出，香港基本法和現行選舉法律均無「初選」和「公投」制度的規定，任何團體和個人自行組織這類選舉，不僅無法律效力，也無憲制依據，是非法的；所謂「初選」嚴重擾亂選舉秩序，誤導選民在法定選舉中的投票取向，進而導致選舉不公。而且「初選」還涉嫌違反防疫限聚令，因攫取大量市民個人資訊和選民資料而違反《個人資料（私隱）條例》，因非法租用區議員辦事處和涉嫌弄虛作假違反有關法律，並可能涉嫌違反香港國安法，香港政府有關部門已接獲大量相關投訴，應當依法查處，嚴懲不貸。

發言人表示，隨著香港國安法的頒佈實施，香港正迎來變亂為治、重返正軌的新轉機，真誠期望香港社會各界人士明辨是非，以維護國家安全和維護香港的長期繁榮穩定為念，堅決向一切挑戰「一國兩制」底線、破壞香港繁榮穩定的行徑說「不」，全力支持香港國安法落地實施，全力支持香港政府依法施政，有效防控疫情，維護法治，發展經濟，改善民生，促進和諧，共同珍惜和維護香港得來不易的向好局面。

香港選舉 國安法 立法會

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