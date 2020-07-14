陸國台辦重申反對美台軍售 批民進黨「以武謀獨」

針對美國務院准予一項6.2億美元對台軍售案，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，堅決反對美國向台灣出售武器，只會破壞台海和平穩定，給台灣人民帶來更大災難。

朱鳳蓮指出，堅決反對美國向台灣出售武器，反對台美進行任何形式的軍事聯繫。民進黨當局「以武謀獨」不會得逞，只會破壞台海和平穩定，給台灣人民帶來更大災難。

美國務院日前批准向台灣出售「愛國者三型飛彈」有關方案，涉及6.2億美元，是繼5月中之後，美國再次通過對台軍售。

該軍售方案包括為更換過期組件與認證測試等，美國務院重申，軍售是基於台灣關係法，將使台灣軍隊持續現代化，並保持可靠的防禦能力，符合美國國家、經濟與安全利益，亦有助提高台灣安全，強調軍售不會改變區域基本軍事平衡。