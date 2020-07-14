快訊

新加坡大選落幕：執政黨得票率下跌 說明什麼？

大同股東會改選爭議 金管會：大同即日起不得自辦股務

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸國台辦重申反對美台軍售 批民進黨「以武謀獨」

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（中新社）
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（中新社）

針對美國務院准予一項6.2億美元對台軍售案，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，堅決反對美國向台灣出售武器，只會破壞台海和平穩定，給台灣人民帶來更大災難。

朱鳳蓮指出，堅決反對美國向台灣出售武器，反對台美進行任何形式的軍事聯繫。民進黨當局「以武謀獨」不會得逞，只會破壞台海和平穩定，給台灣人民帶來更大災難。

美國務院日前批准向台灣出售「愛國者三型飛彈」有關方案，涉及6.2億美元，是繼5月中之後，美國再次通過對台軍售。

該軍售方案包括為更換過期組件與認證測試等，美國務院重申，軍售是基於台灣關係法，將使台灣軍隊持續現代化，並保持可靠的防禦能力，符合美國國家、經濟與安全利益，亦有助提高台灣安全，強調軍售不會改變區域基本軍事平衡。

軍售 國務院 台灣人

延伸閱讀

國民黨不讓陳菊上台 民進黨批：看起來很衝其實很空

美國務院警告：旅居中國的美國公民 可能遭到任意逮捕

環時警告美台為局勢降溫 否則等著「擦槍走火」吧

美國國務院批准川普政府第七次對台軍售

相關新聞

反制美台軍售 陸宣布：制裁軍火商「洛克希德·馬丁」

美台軍售令北京跳腳，中共外交部發言人趙立堅今天表示，中方決定對此次美台軍售案的主要承包商「洛克希德·馬丁」公司實施制裁。

陸國台辦重申反對美台軍售 批民進黨「以武謀獨」

針對美國務院准予一項6.2億美元對台軍售案，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，堅決反對美國向台灣出售武器，只會破壞台海和平...

抖音主管：連習近平也要不到我們的用戶數據！為何美國和印度不相信？

近年備受爭議的中國當紅影音短片社群平台「抖音」（TikTok）的管理高層絕對沒有想到，隨著中印邊境軍事衝突升溫，印度政府以國安為由，宣佈禁用抖音等59款中國應用程式（APP）。

美禁抖音？華春瑩反嗆「駭客帝國」別做貽笑天下的事

美國白宮國家貿易和製造業政策辦公室主任納瓦羅12日受訪時稱，美國人民必須明白，所有數據都通過那些受孩子們喜歡的移動應用程序，例如TikTok（抖音海外版）直接進入中國的服務器，進入中國軍隊、進入中國共

劉曉波逝世3周年 友人：他必為香港現狀痛心

聲明認為，中美關係在新冠肺炎疫情後陷入冰點，中美脫鉤意味著中國和自由世界脫鉤，也意味著現代化轉型的中止，因此，他們對中國和平民主轉型的可能性，抱持「完全、極度的悲觀」。

世衛專家抵北京 官方低調、媒體噤聲

新冠肺炎肆虐，各國強烈呼籲世衛組織調查病毒起源，消息指出，WHO派專家於11、12日赴中國研究溯源和傳播途徑。中國外交部發言人華春瑩13日透露，目前兩位世衛組織的專家已經抵達中國。惟北京當局對此相當低調，媒體也未做任何報導。

英國電訊總裁：10年內不可能踢出華為

中國電信設備製造商華為遭美國封殺後，未來能否繼續參與英國的5G建設備受矚目，英國首相於14日主持國家安全委員會會議，隨後將公布決定。此前一天，英國電訊業巨頭英國電訊（BT）總裁菲利普·嚴森（Philip Jansen） 警告：想在十年內放棄使用華為的設備「根本不可能」。

江西潰堤逃命 村民帶官兵狂奔5公里：雙腳發抖

中國多地已連續暴雨超過一個月，各處陸續傳出漫堤甚至潰堤的消息，其中，江西是受災最嚴重的幾個省分之一。據媒體披露，有江西村民回憶日前當地潰堤逃命瞬間：「死裡逃生跑五公里」，雙腳直發抖！

10萬個讚！大陸抗洪16小時 這雙腳刷屏

中國多地近日遭逢洪災，救災搶險工作不斷。但近日，有一隻被泡到發白起皺腳的照片意外吸引不少人目光。據悉，這隻腳的主人是陳壽春，他是安徽東至縣人武部民兵教練員，這是他連續搶險16個小時後留下的光榮「戰果」。另外，武漢一幹部舒明智堅守防汛一線35天，腦溢血犧牲。

長江流域新一輪強降雨 20萬人護八百里洞庭湖

近日，長江流域及鄱陽湖、洞庭湖、太湖等大江大湖因暴雨侵襲連續超警，各地幹部群眾正奮力搶險。而中國氣象局13日亦發布預報，未來三天，長江流域還將有新一輪大範圍強降雨，長江中下游地區防汛形勢十分嚴峻。其中，位於湖南北部的洞庭湖每日動員近20萬人在千里水線上巡查守護家園，隨時處置險情。另外，江西潰堤逾百公尺缺料，無法修補。

水圍鄉村72小時 江西南昌農田絕收難度日

江西省省會南昌市日前遭洪水襲擊，周邊縣鎮鄉村被圍困達72小時，部分地區水深達1.5米，通訊與交通完全斷絕。有居民因掛念家中飼養禽畜，冒險涉水返家，險象環生。

中國前世界跳高冠軍送外賣被酸這一句 張國偉嗆：體驗生活

前國家跳高隊運動員、前世界跳高冠軍張國偉近日被目擊穿著外送員衣服蹲路邊吃飯，模樣狼狽又顯得有些辛酸。但他發微博稱，自己只是在感受不同的生活狀態和生活方式，給自己再出發攢足力量和激情。

熱門新聞

反制美台軍售 陸宣布：制裁軍火商「洛克希德·馬丁」

賣酒更勝半導體 茅台市值首度超過台積電

她被店員告知飲料遭下藥 暖心店長舉動讓網友讚爆

陸股淪提款機 外資急撤730億創單日新高

政院下跪近月後 小明父母再求總統：讓孩子回來念書吧

阿伯搭巴士沒戴口罩 乘客要送仍堅持不戴…最後全車人下車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。