反制美台軍售 陸宣布：制裁軍火商「洛克希德·馬丁」

美台軍售令北京跳腳，中共外交部發言人趙立堅今天表示，中方決定對此次美台軍售案的主要承包商「洛克希德·馬丁」公司實施制裁。

據澎湃新聞報導，在今天中共外交部記者會上，有記者提問：7月9日，美國國防部國防安全合作局發表聲明稱，美國國務院已經批准向台灣提供愛國者3型導彈重新認證的設備和技術，總價值6.2億美元，主要承包商是洛克希德·馬丁公司，請問中方有何評論？

趙立堅回應強調，中方堅決反對美售台武器，敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，以免對中美關係和台海和平穩定造成進一步損害。

他並表示，為了維護國家利益，中方決定採取必要措施，對此次軍售案的主要承包商洛克希德·馬丁公司實施制裁。