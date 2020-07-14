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監測發現大屯山2公里火山通道 中研院：岩漿可能通過

抖音主管：連習近平也要不到我們的用戶數據！為何美國和印度不相信？

未來城市@天下 / 文・吳奕軍
近年備受爭議的中國當紅影音短片社群平台「抖音」（TikTok）的管理高層絕對沒有想到，隨著中印邊境軍事衝突升溫，印度政府以國安為由，宣佈禁用抖音等59款中國應用程式（APP）。路透
近年備受爭議的中國當紅影音短片社群平台「抖音」（TikTok）的管理高層絕對沒有想到，隨著中印邊境軍事衝突升溫，印度政府以國安為由，宣佈禁用抖音等59款中國應用程式（APP）。路透

近年備受爭議的中國當紅影音短片社群平台「抖音」（TikTok）的管理高層絕對沒有想到，隨著中印邊境軍事衝突升溫，印度政府以國安為由，宣佈禁用抖音等59款中國應用程式（APP）。

印度是抖音海外用戶最多的國家，此禁令可能導致抖音損失超過60億美元。

中印衝突之後，印度政府6月29日公告，由於收到大量投訴，iOS、Android平台的許多應用程式會在未經用戶許可下，自動將用戶數據傳到印度以外的伺服器，影響國家主權與安全；基於「保護印度13億人的數據隱私」，將禁止59款APP。

印度禁令價值60億美元

據悉，該公告並沒有提到「中國」字眼；但禁令中的APP全部來自中國，包括抖音TikTok、騰訊微信、新浪微博、阿里巴巴UC Browser、百度、小米等等。

根據《路透社》報導，在印度政府禁令發布之前，新官上任的抖音國際版產品TikTok執行長梅爾（Kevin Mayer），於6月28日緊急致函印度政府，表示中國政府從未向公司索取用戶數據，並且強調即便中國政府要求，也不會交出用戶數據。顯示梅爾試圖將TikTok與中國政府劃清界線，以期挽回印度市場。

甫於5月被抖音從迪士尼集團高薪挖角的梅爾在信函保證：「我可以證實，中國政府從未要求我們提供印度TikTok用戶數據。」「如果將來收到這樣的要求，我們不會答應。」

媒體指出，抖音近期可能與印度政府開會協商。抖音除了在印度已投入超過10億美元，近期與印度政府的會議，可能涉及在印度追加投資10億美元，以及將在印度雇用約3,500名員工，發展14種語言內容。

梅爾表示，「保護用戶隱私以及印度安全和主權對我們相當重要。我們已經宣布在印度建立數據中心的計畫。」然而印度官方指出，短期內禁令難以撤銷。

自從2017年推出以來，抖音與TikTok成為全球成長最快的社群媒體，TikTok是中國抖音的國際版，無法在中國使用。雖然國際用戶成長迅速，但為排除國際對中國背景以及資安的疑慮，並吸引更多全球用戶，TikTok一直設法建立獨立形象，與抖音以及母公司中國「字節跳動」（ByteDance）保持距離。

TikTok執行長梅爾原是迪士尼影音串流平台「Disney+」負責人，曾被視為迪士尼集團當紅接班人之一；如今除了擔任TikTok執行長，也是母公司字節跳動的營運長。由此一任命也可見得，TikTok想跟抖音以及字節跳動、甚至中國當局「保持距離」，幾乎是無稽之談。

況且，位子還沒坐熱的梅爾的說詞並不高明，了無新意，而且沒有說服力。去年11月，負責TikTok的高管朱駿在紐約曼哈頓接受《紐約時報》採訪就曾撂下重話，表示就算是習近平要求抖音撤下影片或者交出客戶數據，也照樣會直接拒絕他。

即便如此，這番說法也被市場專家以及輿論當作笑話。因為，習近平不必對這種小事直接下令，就能達到嚴控言論與索取個資數據的目的。

朱駿去年受訪當時，TikTok在美國遭逢空前危機，多位美國國會議員指控TikTok有資安疑慮，恐淪為中共竊密工具，甚至威脅國家安全。

此外，TikTok能在美國迅速成長，關鍵來自重金收購美國影音平台Musical.ly，承接大量美國用戶。國會議員已經要求美國外來投資委員會（CFIUS），審查該收購案是否涉嫌國家安全弊端。

TikTok無法擺脫中共監控

TikTok強調海外營運的獨立性，似乎急欲切割與母公司或中國政府的關係，對許多中國問題專家而言，恐怕只是花拳繡腿，無濟於事。

長期關注中國因素的霍夫斯特拉大學（Hofstra University）法學教授古舉倫（Julian Ku）舉例，就好比香港「一國兩制」，北京任命的香港特首沒有自主權，美國的TikTok也不可能擺脫和中國抖音及母公司字節跳動的關係；不可能「一企兩制」，也不能拒絕母公司與中國政府的要求。

此外，《CNN》也在5月21日報導，加拿大顧問公司「創新未來中心」（Center for Innovating the Future）共同創辦人帕拉卡希（Abishur Prakash）表示，TikTok代表中國的數位技術生態系統，為中國擴張地緣政治領域，已被美國視為威脅；無論誰掌控營運、誰來當執行長，都行不通。

早在2017年，中共便頒佈法律，強調在中國營運的企業必須與國家情報機構合作，並且要求企業必須聽令政府分享用戶數據。美國參議員霍利（Josh Hawley）去年也曾對《路透社》強調，中共幹部進駐字節跳動董事會。

更何況，抖音母公司字節跳動創辦人張一鳴對中共的保證忠誠，可是出了名。2018年中共整肅影音短片平台，張一鳴被懲戒後公開發表「悔過書」，自稱「出現與社會主義核心價值觀不符的內容，沒有貫徹好輿論導向。」保證「痛改前非」「務必讓權威聲音有力傳播」。

可見抖音想不做中共傳聲筒、想撇清中共監控、想說服國際社會放下質疑，只是愚弄世人的空談。這回印度政府火大禁用抖音，已經算很客氣，豈只是剛好而已？

「全文轉載自未來城市(抖音主管：連習近平也要不到我們的用戶數據！為何美國和印度不相信？)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網

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