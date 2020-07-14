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許章潤被革除教職 分析：為習連任國家主席作準備

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸國家主席習近平。新華網
大陸國家主席習近平。新華網

曾被大陸公安以嫖娼為名帶走一星期的大陸著名法律學者許章潤，向香港電台表示，已經被北京清華大學革除教職和開除公職。

報導引述大陸時事評論員吳強質疑，警方污名化許章潤嫖娼並處以行政處罰，北京清華大學馬上有藉口開除許，以解決長期以來的棘手問題。

他估計警方和清華互相配合，利用暑假剛開始的時機，盡量減少社會震盪。

吳強表示，許章潤自從前年中共當局修憲以來，一直發表批評當局的文章，在北京知識分子之中有相當號召力，幾乎成為自由派知識分子中最後一名「武士」或「士大夫」。

他估計，中共當局處理許章潤是為國家主席習近平下一個任期準備，以便在中共二十大的意識形態上，樹立絕對意義的習近平個人崇拜和權威。

曾任清華政治學講師的吳強，5年前由於調查香港佔中事件，遭校方以學生評價不及格為由不予續聘。

吳強認為，兩次事件有相似的地方，知識分子最愛惜的聲譽和道德被作為打擊目標，當局一直強調不准知識分子「吃黨的飯、砸黨的鍋」，處理許章潤將達到殺雞儆猴的噤聲效應。

北京 中共 習近平

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