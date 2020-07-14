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政院下跪近月後 小明父母再求總統：讓孩子回來念書吧

聯合報 / 記者林宸誼／台北即時報導
想到姊姊半年都還沒回來，陳小妹妹不停哭泣。記者林宸誼／攝影
想到姊姊半年都還沒回來，陳小妹妹不停哭泣。記者林宸誼／攝影

陸配子女「小明們」的父母親14日到總統府陳情，呼籲政府趕快讓小明回台，陳小妹妹哽咽地聲淚俱下說：「蔡總統我想我姊姊，我想我姊姊回來，希望可以趕快讓我姊姊回來，謝謝政府。」

疫情影響與政府的政策，小明們至今無法返台，也無法繼續完成課業，14日由小明家長組成的「台灣滯陸孩童父母自救會」前往總統府陳情，在37度的高溫下，約有30多名的小明家長在總統府南廣場，喊著「孩子要念書，新婚要團聚，政治擺兩邊，人道放中間」口號，盼政府能讓他們的家庭團聚。

「雖然我大女兒是前婚生子女，但我先生一直以來，都把她視如己出，小孩從2012年就跟我來台灣生活，她在去年拿到長期居留證，她在這邊成長在這邊讀書，過年期間回去廈門探親，因為疫情關係，留在廈門已經半年了，每次打電話她都跟我說，很怕夜晚到來，她一個人很想家，很想爸爸和妹妹。」陸配夢涵在總統府前哽咽地說：「孩子不在我身邊，我想她，她也想我」。

陳先生表示，外籍的，有居留證的，就可以回來台灣，而大陸籍的就不可以回來台灣嗎？「拜託政府趕快讓我小孩回家吧。」夢涵先生邊擦眼淚邊鞠躬地說。

另一位小明父母王先生表示，因為疫情關係，不得不把大兒子留在大陸，「一開始我太太也是很著急，我不斷的安慰說要相信政府，因為我相信台灣政府是講情講理的、講法治的，一切配合防疫的情況，不過到了2月中旬，衛福部長陳時中提出了國籍論，一聽到這個資訊，基本上打了我的臉，不過還是希望台灣是在防疫優先的情況下，是講法治的，而不是在政治議題上，講人治。 」

自救會曾於6月17日赴中央疫情指揮中心和行政院下跪請命，盼「政府高抬貴手，讓我家人返台」，不過距離陳情當日已快一個月，鍾錦明指出，至今仍未收到官方明確的具體答覆，讓自救會感到相當失望。

儘管內政部長徐國勇、衛福部長陳時中於6月21日為「小明」們仍無法返台就學致歉，表示為了防疫、為了大家好，有些人要犧牲，讓有些人受傷，感到抱歉，但「小明」家長還是希望政府「給孩子們一條返台歸家的路，不要耽誤孩子的學業。」

由小明們的家長組成的「台灣滯陸孩童父母自救會」，14日在總統府陳情。記者林宸誼／攝影
由小明們的家長組成的「台灣滯陸孩童父母自救會」，14日在總統府陳情。記者林宸誼／攝影
總統府方代表（左二），從陳小妹妹（右三）手中接過自救會的陳情書。記者林宸誼／攝影
總統府方代表（左二），從陳小妹妹（右三）手中接過自救會的陳情書。記者林宸誼／攝影

疫情 總統府 自救會

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