中國前世界跳高冠軍送外賣被酸這一句 張國偉嗆：體驗生活

前國家跳高隊運動員、前世界跳高冠軍張國偉近日被目擊穿著外送員衣服蹲路邊吃飯，模樣狼狽又顯得有些辛酸。但他發微博稱，自己只是在感受不同的生活狀態和生活方式，給自己再出發攢足力量和激情。

日前有幾家媒體率先關注到張國偉穿著外賣服蹲在路邊吃盒飯的影片，並藉用網民之口嘲諷張國偉退役後的生活落魄又辛酸。

但觀察者網報導，事實上，影片是張國偉本人主動上傳到社交網路上的，而內容也只是張國偉在體驗生活。

張國偉還笑言，如果自己哪天心血來潮走進婦產醫院去體驗分娩疼痛的話，不知道會不會有媒體出來，說「他，突破醫學難題，開創男人生娃先河，堪稱世界又一奇觀」。

值得一提的是，張國偉今年初曾詢問過粉絲，「假如退役以後去送外賣，你會指定那些個好看的人兒送嗎？」

而除了送外賣之外，張國偉還曾拍攝過賣水果、當水泥工的視頻，也都是段子。

張國偉是中國著名的跳高冠軍，他曾經在9年前的全國田徑錦標賽上一舉奪得了跳高冠軍，當時他還是第一次參加全國大賽。一時間張國偉成為了跳高名將，之後更是多次代表我國出征國際田徑賽場，並取得了突破性的成績。

公開報導顯示，2019年3月，國家體育總局田徑運動管理中心下發處罰，稱張國偉因為私自外出參加商業活動，被處以開除留隊察看處分，並停止一切比賽。今年4月5日，張國偉主動宣布退役，原因在於自己跳不動了。

雖然無法再做國家運動員，但他後來轉戰電視節目搞笑，又活躍於網路，擁有上千萬粉絲。

有網友表示張國如今這樣生的活很真實，絲毫沒有跳高冠軍的架子，而張國偉也回覆網友稱：「做自己喜歡的事情，就是幸福。」

不只是送外賣，退役後的張國偉也曾經嘗試過當下正火的擺地攤，他曾經對家人說不要擔心他以後的生計，他將會通過做自己喜歡做的事掙大錢。