水圍鄉村72小時 江西南昌農田絕收難度日

江西省省會南昌市日前遭洪水襲擊，周邊縣鎮鄉村被圍困達72小時，部分地區水深達1.5米，通訊與交通完全斷絕。有居民因掛念家中飼養禽畜，冒險涉水返家，險象環生。

香港明報報導，7日晚間起，南昌多地突降大雨，致南昌縣、進賢縣、南磯鄉多村淹水。進賢縣的青嵐湖周邊多個低窪村落成為該縣受災最嚴重的村落。檢上村村民趙老先生表示，「1998年發大水時，也沒有這麼大。」他的子女一直要求他一起撤退，但趙老先生惦念家中牲畜，堅持守在家園。

據悉，檢上村有300多戶人家，在洪水到來前，政府部門已通知各家離開村落避險，只有數名上了年紀的老人不願走。村民表示今年洪水已致農田絕收，不知未來將如何度日，希望政府盡快介入解決。

報導說，不願撤離的老人不只一位，趙姓老婦人也堅持留守村內，她家的地勢相對高一些，但回想起大水來襲時仍心有餘悸。而她拒絕搬離的理由同樣是家中飼養的禽畜。

甚至，有老人在拒不配合撤離情況下，消防員只好讓雞禽坐上沖鋒舟，老人才願意撤離。