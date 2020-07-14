長江流域新一輪強降雨 20萬人護八百里洞庭湖

近日，長江流域及鄱陽湖、洞庭湖、太湖等大江大湖因暴雨侵襲連續超警，各地幹部群眾正奮力搶險。而中國氣象局13日亦發布預報，未來三天，長江流域還將有新一輪大範圍強降雨，長江中下游地區防汛形勢十分嚴峻。其中，位於湖南北部的洞庭湖每日動員近20萬人在千里水線上巡查守護家園，隨時處置險情。另外，江西潰堤逾百公尺缺料，無法修補。

澎湃新聞報導，洞庭湖是中國第二大淡水湖，歷史上曾號稱「八百里洞庭」。湘資沅澧四水及長江來水連日來傾注入湖，形成「上壓下堵」局面，整個洞庭湖區普遍維持高水位，多個水文站連續突破「警戒」、「超警戒」乃至「保證」水位，防汛形勢緊急。

湖區各地聞汛而動，每日近20萬幹部群眾在千里水線上巡查防守，已消耗砂石料25萬多立方米、彩條布46萬多平方米、編織袋78萬個、出動車船1.5萬輛次，及時處置了108處滑坡、管湧、散浸等險情。

自4日上堤巡查以來，年逾花甲的黃新田吃住都在大堤，只回家取過一次勞動工具。兩鬢斑白的他，穿著防雨服，不時敲擊著腰間的「梆筒子」。清脆的聲音時刻警醒著岸邊的人們。

巡堤的幹部群眾，不分晝夜分堤段排成一排，用手裏的鋤頭、鐵鍬、鐮刀清理雜草，緩慢地挪動著，銳利的目光掃過草叢、堤坡、溝塘，不放過任何可疑隱患。

位於岳陽的洞庭湖水文站城陵磯（七里山）站被稱為洞庭湖及長江流域水情「晴雨表」，12日洪峰水位34.58米，達史上第六，超過警戒水位2.08米，超過保證水位0.03米。截至13日21時，水位仍達34.39米。湖南省防汛專家提醒，洞庭湖區目前水勢雖呈緩慢下降趨勢，但仍處於高洪水位，加之後期降雨來水具有不確定性，湖區防汛萬不可掉以輕心。

另據中央社報導，中國官方13日表示，豪雨造成的長江洪峰，已在12日晚陸續通過湖北漢口至江西九江之間，預計14日凌晨抵達安徽大通。

而位在鄱陽湖西岸的江西省永修縣一處圩堤，12日晚間發生潰堤，缺口超過100公尺，不斷湧入的洪水已淹沒當地部分房屋。然而，修復這段潰堤所需要的大塊石料，因鄱陽湖區防汛工程用料多，取料出現困難。