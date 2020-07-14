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10萬個讚！大陸抗洪16小時 這雙腳刷屏

世界日報 / 中國新聞組／北京14日電
刷屏！連續抗洪16小時，這雙腳獲10萬網友點讚。取自微博
刷屏！連續抗洪16小時，這雙腳獲10萬網友點讚。取自微博

中國多地近日遭逢洪災，救災搶險工作不斷。但近日，有一隻被泡到發白起皺腳的照片意外吸引不少人目光。據悉，這隻腳的主人是陳壽春，他是安徽東至縣人武部民兵教練員，這是他連續搶險16個小時後留下的光榮「戰果」。另外，武漢一幹部舒明智堅守防汛一線35天，腦溢血犧牲。

人民網報導，安徽省東至縣人武部11日接到通知，安徽省池州市東至縣香隅鎮龍江供水廠附近的圩垸突發管涌險情，若不及時控制，將危及縣城10萬多人飲水安全。於是派出幹部職工、民兵共90人加入搶險。

身為東至縣人武部民兵教練員，陳壽春義不容辭衝在了第一線。

報導說，從中午的曝曬到晚上的暴雨，陳壽春的衣服、鞋子、救生衣完全看不到原來的模樣，手上也磨出許多水泡。而網上傳出的一張發白起皺腳照片，隨後在全網刷屏，吸引近10萬網友點讚。

網友紛紛表達十分心疼這雙腳，也對抗洪搶險人員表達敬意。

另據上游新聞報導，武漢近日傳出一名幹部，因35天堅守防汛一線，最終腦溢血過世。

據了解，武漢市新洲區舉水河是鄂東第一河，59歲的舒明智身為辛衝街道辦水務服務中心主任，自6月8日進入梅雨季節以來，一直堅守在防汛一線。

據舒明智同事表示，13日凌晨2時許，舒明智一個踉蹌，險些摔倒在地。他上前攙扶時發現，舒明智已口齒不清。凌晨3時許，醫生宣布，舒明智因突發腦溢血不治。這距離他堅守一線，已經長達35天。

辛衝街道辦主任葉娟稱，舒明智1984年從部隊退役後，一直在辛衝街道從事水利工作。他對辛衝街道的所有水利設施爛熟於心，被稱為當地水利「土專家」、「活檔案」。他的離世讓全體質工都相當不捨。

武漢

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