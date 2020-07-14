江西潰堤逃命 村民帶官兵狂奔5公里：雙腳發抖

中國多地已連續暴雨超過一個月，各處陸續傳出漫堤甚至潰堤的消息，其中，江西是受災最嚴重的幾個省分之一。據媒體披露，有江西村民回憶日前當地潰堤逃命瞬間：「死裡逃生跑五公里」，雙腳直發抖！

據封面新聞報導，截至12日7時，饒河鄱陽站水位已達22.74公尺，超過1998年水位13公分，目前仍在上漲中。緊鄰鄱陽湖饒河流域的雙港鎮雙豐村、雙港村，汛情嚴峻。

作為雙豐村黨支部書記，彭芳臘已三天三夜未曾合眼。洪水徹底衝破圩堤，堅守終於放棄的那一刻，彭芳臘正和11個武警官兵，在分段的區域做最後的修補努力。那是11日過凌晨4時，彭芳臘記得，那時圩堤的漏水處越來越多，河水的水位線也逼近了堤壩高度，「突然又掛起了風，大風一颳，水漫過來，機器吃不消，漏洞也突然變大，水沖了進來……」

嘩嘩的水聲中，彭芳臘聽到有指揮員吶喊：「找制高點，這裡已經保不住了，先保人吧！」熟悉地形的彭芳臘，衝著周圍的11個年輕官兵喊：「跟著我，不用怕！」就這樣，他帶著一眾人沒命地跑，一口氣跑到了五公里外。村民周紅玲記得，她見到彭芳臘時，聽到對方說的第一句話是：「我現在好害怕，腳都在發抖，如果晚一點跑，我們可能都被沖走了。」

彭芳臘回憶，當時自己有機會跑捷徑，「從下面直接衝到水庫堤壩上來」。但他放棄了，「我不能帶著武警官兵跑這裡，地勢不熟，有溝有壑，他們摔了怎麼辦」。最後彭芳臘選擇了往另一邊制高點跑。

「當時的情況是人越想跑越跑不動」，直到現在，他的腿還在痠痛中，「如果晚走一步，害了官兵們就……」他哽咽了。

第一道圩堤失守，僅兩個小時時間，洪水淹沒兩萬多畝農田，奔向部分村民的家中。

彭俊英也是村支部書記，他所在的雙港鎮雙港村，與雙豐村處在雙峰南圩堤一左一右，兩個村子的大部分莊稼，都被吞進了洪水中。「房子也遭了不少，兩個村合起來，差不多300戶的人房子泡了水。」

漫過雙峰南圩堤後，洪水停在了博士水庫的堤壩前，這個原本是灌溉水庫的護庫堤壩，如今倒成了阻隔洪水的最後一道防線。

彭俊英的家在水庫下游，他說，「洪水水面至少高過房頂2層樓」、「人在，堤在」，他對自己說狠話，誓要把博士水庫堤壩這道最後防線守住了。