世衛專家抵北京 官方低調、媒體噤聲

新冠肺炎肆虐，各國強烈呼籲世衛組織調查病毒起源，消息指出，WHO派專家於11、12日赴中國研究溯源和傳播途徑。中國外交部發言人華春瑩13日透露，目前兩位世衛組織的專家已經抵達中國。惟北京當局對此相當低調，媒體也未做任何報導。

兩名打前站的專家中，一名是動物醫學專家，另一名是流行病學家；中國方面對他們的到來極低調。南華早報報導，中國方面對這兩位專家到來沒有做出任何表示，中國媒體也沒有任何相關報導；他們計畫在星期六開始工作，但是到星期天外界對兩位專家的名字、行程安排及工作議題都一無所知，連中國國家疾控中心等對口機構也沒有對兩位專家與中方專家之間的活動安排提供隻字片語。

美國之音指出，華春瑩在13日在記者會上回答提問時，才確認兩位專家已經抵達中國的消息。華春瑩說：「經過雙方的協商，中國政府同意世衛組織派專家來北京同中國的科學家和醫學專家就新冠肺炎病毒溯源科學合作有關事宜進行合作與交流。」

華春瑩顯然盡量淡化兩位專家調查病毒源頭的使命，把他們的任務說成是「就新冠肺炎病毒溯源科學合作有關事宜」與中國科學家「進行合作與交流」。

報導指出，向來言辭犀利的華春瑩在病毒源頭問題上以平淡語氣說：「我們與世衛組織有基本共識，那就是溯源是一個科學問題，應該由科學家在全球範圍內開展國際科學研究與合作。」

她還特意表示，「溯源是一個持續發展的過程，可能涉及到多國、多地，世衛組織將根據需要對其他國家和地區也進行類似的考察。」

此外，有外媒透露，世衛代表團只會調查「人畜共通起源」議題，外界認為此舉暗示著WHO不會訪查「武漢病毒研究所」。而美國上周宣布退出世衛組織，也被認為削弱世衛組織在調查問題上與中國談判的地位。