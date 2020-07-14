快訊

監測發現大屯山2公里火山通道 中研院：岩漿可能通過

世衛專家抵北京 官方低調、媒體噤聲

世界日報 / 中國新聞組／北京14日電

新冠肺炎肆虐，各國強烈呼籲世衛組織調查病毒起源，消息指出，WHO派專家於11、12日赴中國研究溯源和傳播途徑。中國外交部發言人華春瑩13日透露，目前兩位世衛組織的專家已經抵達中國。惟北京當局對此相當低調，媒體也未做任何報導。

兩名打前站的專家中，一名是動物醫學專家，另一名是流行病學家；中國方面對他們的到來極低調。南華早報報導，中國方面對這兩位專家到來沒有做出任何表示，中國媒體也沒有任何相關報導；他們計畫在星期六開始工作，但是到星期天外界對兩位專家的名字、行程安排及工作議題都一無所知，連中國國家疾控中心等對口機構也沒有對兩位專家與中方專家之間的活動安排提供隻字片語。

美國之音指出，華春瑩在13日在記者會上回答提問時，才確認兩位專家已經抵達中國的消息。華春瑩說：「經過雙方的協商，中國政府同意世衛組織派專家來北京同中國的科學家和醫學專家就新冠肺炎病毒溯源科學合作有關事宜進行合作與交流。」

華春瑩顯然盡量淡化兩位專家調查病毒源頭的使命，把他們的任務說成是「就新冠肺炎病毒溯源科學合作有關事宜」與中國科學家「進行合作與交流」。

報導指出，向來言辭犀利的華春瑩在病毒源頭問題上以平淡語氣說：「我們與世衛組織有基本共識，那就是溯源是一個科學問題，應該由科學家在全球範圍內開展國際科學研究與合作。」

她還特意表示，「溯源是一個持續發展的過程，可能涉及到多國、多地，世衛組織將根據需要對其他國家和地區也進行類似的考察。」

此外，有外媒透露，世衛代表團只會調查「人畜共通起源」議題，外界認為此舉暗示著WHO不會訪查「武漢病毒研究所」。而美國上周宣布退出世衛組織，也被認為削弱世衛組織在調查問題上與中國談判的地位。

新冠肺炎 華春瑩 北京

延伸閱讀

中共對美國一機構及4名個人實施對等制裁

美或禁止抖音微信 華春瑩：不要做那些貽笑天下的事

以牙還牙反制美方 陸宣布對美「1機構4人士」實施制裁

Zoom關六四帳號中國授意？華春瑩稱沒聽說

相關新聞

10萬個讚！大陸抗洪16小時 這雙腳刷屏

中國多地近日遭逢洪災，救災搶險工作不斷。但近日，有一隻被泡到發白起皺腳的照片意外吸引不少人目光。據悉，這隻腳的主人是陳壽春，他是安徽東至縣人武部民兵教練員，這是他連續搶險16個小時後留下的光榮「戰果」。另外，武漢一幹部舒明智堅守防汛一線35天，腦溢血犧牲。

政院下跪近月後 小明父母再求總統：讓孩子回來念書吧

陸配子女「小明們」的父母親14日到總統府陳情，呼籲政府趕快讓小明回台，陳小妹妹哽咽地聲淚俱下說：「蔡總統我想我姊姊，我想...

抖音主管：連習近平也要不到我們的用戶數據！為何美國和印度不相信？

近年備受爭議的中國當紅影音短片社群平台「抖音」（TikTok）的管理高層絕對沒有想到，隨著中印邊境軍事衝突升溫，印度政府以國安為由，宣佈禁用抖音等59款中國應用程式（APP）。

長江流域新一輪強降雨 20萬人護八百里洞庭湖

近日，長江流域及鄱陽湖、洞庭湖、太湖等大江大湖因暴雨侵襲連續超警，各地幹部群眾正奮力搶險。而中國氣象局13日亦發布預報，未來三天，長江流域還將有新一輪大範圍強降雨，長江中下游地區防汛形勢十分嚴峻。其中，位於湖南北部的洞庭湖每日動員近20萬人在千里水線上巡查守護家園，隨時處置險情。另外，江西潰堤逾百公尺缺料，無法修補。

英國電訊總裁：10年內不可能踢出華為

中國電信設備製造商華為遭美國封殺後，未來能否繼續參與英國的5G建設備受矚目，英國首相於14日主持國家安全委員會會議，隨後將公布決定。此前一天，英國電訊業巨頭英國電訊（BT）總裁菲利普·嚴森（Philip Jansen） 警告：想在十年內放棄使用華為的設備「根本不可能」。

洪水中的鄱陽湖之戰：中國全力搶救「長江中下游的最後防線」？

「守住鄱陽湖！才是『長江安全』的救命防線...」中國連日暴雨侵襲，受災最嚴重的長江流域城市，多個省份正面臨防汛的嚴峻形勢；其中位於長江中下游的江西省鄱陽湖，水位已經突破歷史新高、發出了洪水最高警戒。隨著鄱陽湖狀況的告急，周邊城市的防汛壓力也越來越大——做為長江進入下游之後的最後蓄水池，如果鄱陽湖失守導致洪水氾濫，恐會對長江中下游城市造成極為嚴重的滅頂災情。在當地政府已經動員「共抗洪魔」、自我宣稱「進入戰時緊急狀態」之下，鄱陽湖仍在持續上漲的水位，當前已成為中國舉國關切的洪災焦點。

美禁抖音？華春瑩反嗆「駭客帝國」別做貽笑天下的事

美國白宮國家貿易和製造業政策辦公室主任納瓦羅12日受訪時稱，美國人民必須明白，所有數據都通過那些受孩子們喜歡的移動應用程序，例如TikTok（抖音海外版）直接進入中國的服務器，進入中國軍隊、進入中國共

劉曉波逝世3周年 友人：他必為香港現狀痛心

聲明認為，中美關係在新冠肺炎疫情後陷入冰點，中美脫鉤意味著中國和自由世界脫鉤，也意味著現代化轉型的中止，因此，他們對中國和平民主轉型的可能性，抱持「完全、極度的悲觀」。

世衛專家抵北京 官方低調、媒體噤聲

新冠肺炎肆虐，各國強烈呼籲世衛組織調查病毒起源，消息指出，WHO派專家於11、12日赴中國研究溯源和傳播途徑。中國外交部發言人華春瑩13日透露，目前兩位世衛組織的專家已經抵達中國。惟北京當局對此相當低調，媒體也未做任何報導。

江西潰堤逃命 村民帶官兵狂奔5公里：雙腳發抖

中國多地已連續暴雨超過一個月，各處陸續傳出漫堤甚至潰堤的消息，其中，江西是受災最嚴重的幾個省分之一。據媒體披露，有江西村民回憶日前當地潰堤逃命瞬間：「死裡逃生跑五公里」，雙腳直發抖！

水圍鄉村72小時 江西南昌農田絕收難度日

江西省省會南昌市日前遭洪水襲擊，周邊縣鎮鄉村被圍困達72小時，部分地區水深達1.5米，通訊與交通完全斷絕。有居民因掛念家中飼養禽畜，冒險涉水返家，險象環生。

中國前世界跳高冠軍送外賣被酸這一句 張國偉嗆：體驗生活

前國家跳高隊運動員、前世界跳高冠軍張國偉近日被目擊穿著外送員衣服蹲路邊吃飯，模樣狼狽又顯得有些辛酸。但他發微博稱，自己只是在感受不同的生活狀態和生活方式，給自己再出發攢足力量和激情。

熱門新聞

以牙還牙反制美方 陸宣布對美「1機構4人士」實施制裁

賣酒更勝半導體 茅台市值首度超過台積電

出租車不雅視頻是他？ 「時代中國」首席財務官被撤職

政院下跪近月後 小明父母再求總統：讓孩子回來念書吧

田飛龍：「台獨」若違反港版國安法歸中央直接管轄

阿伯搭巴士沒戴口罩 乘客要送仍堅持不戴…最後全車人下車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。