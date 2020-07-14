劉曉波逝世3周年 友人：他必為香港現狀痛心

昨天是諾貝爾和平獎得主劉曉波逝世3周年，香港支聯會舉行全球連線悼念紀念，劉曉波友人組成的「曉波助瀾會」發出聲明，指劉曉波一定對失去言論自由的香港感到痛心，並認為他的事業會薪火相傳，道阻且長，卻是唯一的路。

中央社報導，聲明說，中美關係在「六四」後第八年恢復正常，中國也加入世界貿易組織，包括劉曉波在內的很多人曾認為，全球化和經濟高速發展能為中國帶來民主轉型的契機，而劉曉波2008年主持發布的「零八憲章」就是關注到這一期待。沒想到卻為他帶來囹圄之災，甚至付出生命。

聲明認為，中美關係在新冠肺炎疫情後陷入冰點，中美脫鉤意味著中國和自由世界脫鉤，也意味著現代化轉型的中止，因此，他們對中國和平民主轉型的可能性，抱持「完全、極度的悲觀」。

另外，BBC報導，清華大學法學院教授許章潤被中國警方帶走近一周後，於7月12日獲釋回到北京家中。許的友人表示，不相信此前傳聞稱許因嫖娼被帶走，許的妻子也未見到被帶走的文書材料。一名友人則透露，許被帶走是因為近年多次發表批評中國當局的文章，並集結成書。