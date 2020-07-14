美禁抖音？華春瑩反嗆「駭客帝國」別做貽笑天下的事

美國白宮國家貿易和製造業政策辦公室主任納瓦羅12日受訪時稱，美國人民必須明白，所有數據都通過那些受孩子們喜歡的移動應用程序，例如TikTok（抖音海外版）直接進入中國的服務器，進入中國軍隊、進入中國共產黨，川普政府預計將對這些應用採取硬行動，不排除將禁止TikTok和微信（Wechat）這兩款應用。

央視新聞用戶端報導，中國外交部發言人華春瑩13日在外交部例行記者會上回應表示，「我不知道納瓦羅這次是以白宮官員的身分，還是以羅恩．瓦拉的身分在發表這些言論？他聲稱所有數據都可以通過社交軟體直接進入中國軍隊、進入中國共產黨，不知道證據何在？能不能夠拿出證據給大家看一看？如果拿不出來，那就是納瓦羅自己在往他可的謊言單上又新增了一條！」

華春瑩說，「棱鏡門」早已揭示，美國才是這個世界上名副其實的「駭客帝國」，長期以來都在世界範圍內進行無差別的、非法的網絡攻擊、監聽和竊密。美國自詡擁有大的價值觀，可是為何現在卻對一個年輕人喜歡的、輕鬆分享娛樂視頻的社交媒體如此害怕？為什麼大的美國會如此脆弱？我想這是一個值得大家深思的問題，也是希望納瓦羅和他的同事們、美國的這些官員們認真思考的一個問題。希望他們能夠跟他們的年輕人進行對話，不要去做那些貽笑天下的事情。

另據香港01報導，川普7月7日對媒體公開表示，美國政府正在評估是否應當禁用TikTok，「這是一筆大生意，現在發生跟中國有關的事情，例如新型冠狀病毒肺炎疫情，他們對美國和全世界做的事都很不光彩。」川普重申，禁止TikTok是他就新冠疫情懲罰中國的諸多手段之一，他還在考慮中。